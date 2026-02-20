Подходящие фильмы для семейного просмотра — комедии, что нужно увидеть

Главные герои фильмов "Ночь в музее" и "Пингвины мистера Поппера". Коллаж: Новини.LIVE

Если планируете провести вечер дома с семьей за хорошим фильмом, то советуем выбрать тот, от которого все останутся в восторге. В этой подборке собраны комедии, которые проверены временем и десятками тысяч семейных просмотров.

Новини.LIVE расскажет больше об историях, которые способны наполнить комнату смехом и легкостью.

Культовые комедии для всей семьи

"Доктор Дулиттл" (1998)

Джон Дулиттл с детства умеет понимать животных, но строгие родители запретили ему проявлять этот талант. Взрослым он вновь открывает для себя дар общаться со всеми зверями вокруг. Каждое животное имеет свой характер, а город быстро узнает о невероятном враче. Удастся ли Дулиттлу уравновесить свою жизнь и целый зоопарк разговорных друзей?

"Лысый нянька" (2005)

Бывший морской пехотинец получает задание — охранять ученого и его пятеро детей. Казалось бы, простая задача, но дети оказываются хитрыми и очень непредсказуемыми. На каждом шагу — проделки, сюрпризы и вызовы, а наш герой вынужден искать выход из самых смешных ситуаций.

"Ночь в музее" (2006)

Ларри только что получил работу ночного охранника в естественном музее. Но оказывается, что каждый вечер экспонаты оживают: фараоны, динозавры, даже охотничьи трофеи — все двигаются, как будто это их собственное шоу. Ларри приходится учиться быстро реагировать, находить общий язык с ожившими историями и при этом оставаться живым.

"Пингвины мистера Поппера" (2011)

Мистер Поппер живет по графику: офис, костюм, порядок во всем. И вдруг — шесть пингвинов в его квартире. Они переворачивают жизнь вверх дном: снег на ковре, каток в кухне, топот маленьких лапок. Благодаря им главным герой меняется.

