Найкращі фільми для сімейного перегляду — комедії, що подобаються всім

Головні герої фільмів "Ніч у музеї" та "Пінгвіни містера Поппера". Колаж: Новини.LIVE

Коли плануєте вечір удома разом із родиною, не потрібно шукати компроміси — просто оберіть ті фільми, які сподобаються усім своїм гумором. У цій добірці зібрані комедії, які перевірені часом і десятками тисяч сімейних переглядів.

Новини.LIVE розповість більше про історії, що здатні наповнити кімнату сміхом і легкістю.

Культові комедії для усієї сім'ї

"Доктор Дуліттл" (1998)

Джон Дуліттл з дитинства вміє розуміти тварин, але суворі батьки заборонили йому проявляти цей талант. Дорослим він знову відкриває для себе дар спілкуватися з усіма звірами навколо. Кожна тварина має свій характер, а місто швидко дізнається про неймовірного лікаря. Чи вдасться Дуліттлу врівноважити своє життя і цілий зоопарк розмовних друзів?

"Лисий нянька" (2005)

Колишній морський піхотинець отримує завдання — охороняти вченого і його п’ятеро дітей. Здавалось би, просте завдання, але діти виявляються хитрими і дуже непередбачуваними. На кожному кроці — витівки, сюрпризи і виклики, а наш герой змушений шукати вихід із найсмішніших ситуацій.

"Ніч у музеї" (2006)

Ларрі щойно отримав роботу нічного охоронця в природничому музеї. Але виявляється, що щовечора експонати оживають: фараони, динозаври, навіть мисливські трофеї — усі рухаються, як ніби це їхнє власне шоу. Ларрі доводиться вчитися швидко реагувати, знаходити спільну мову з ожившими історіями й при цьому залишатися живим.

"Пінгвіни містера Поппера" (2011)

Містер Поппер живе по графіку: офіс, костюм, порядок у всьому. І раптом — шість пінгвінів в його квартирі. Вони перевертають життя догори дригом: сніг на килимі, ковзанка в кухні, тупіт маленьких лапок. Завдяки їм головним герой змінюється.

