Головна Кіно Найкращі комедії для всієї родини — добірка, перевірена часом

Найкращі комедії для всієї родини — добірка, перевірена часом

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 22:22
Найкращі фільми для сімейного перегляду — комедії, що подобаються всім
Головні герої фільмів "Ніч у музеї" та "Пінгвіни містера Поппера". Колаж: Новини.LIVE

Коли плануєте вечір удома разом із родиною, не потрібно шукати компроміси — просто оберіть ті фільми, які сподобаються усім своїм гумором. У цій добірці зібрані комедії, які перевірені часом і десятками тисяч сімейних переглядів. 

Новини.LIVE розповість більше про історії, що здатні наповнити кімнату сміхом і легкістю.

Читайте також:

Культові комедії для усієї сім'ї

"Доктор Дуліттл" (1998)

Джон Дуліттл з дитинства вміє розуміти тварин, але суворі батьки заборонили йому проявляти цей талант. Дорослим він знову відкриває для себе дар спілкуватися з усіма звірами навколо. Кожна тварина має свій характер, а місто швидко дізнається про неймовірного лікаря. Чи вдасться Дуліттлу врівноважити своє життя і цілий зоопарк розмовних друзів?

"Лисий нянька" (2005)

Колишній морський піхотинець отримує завдання — охороняти вченого і його п’ятеро дітей. Здавалось би, просте завдання, але діти виявляються хитрими і дуже непередбачуваними. На кожному кроці — витівки, сюрпризи і виклики, а наш герой змушений шукати вихід із найсмішніших ситуацій. 

"Ніч у музеї" (2006)

Ларрі щойно отримав роботу нічного охоронця в природничому музеї. Але виявляється, що щовечора експонати оживають: фараони, динозаври, навіть мисливські трофеї — усі рухаються, як ніби це їхнє власне шоу. Ларрі доводиться вчитися швидко реагувати, знаходити спільну мову з ожившими історіями й при цьому залишатися живим.

"Пінгвіни містера Поппера" (2011)

Містер Поппер живе по графіку: офіс, костюм, порядок у всьому. І раптом — шість пінгвінів в його квартирі. Вони перевертають життя догори дригом: сніг на килимі, ковзанка в кухні, тупіт маленьких лапок. Завдяки їм головним герой змінюється.

Раніше ми писали про те, які милі та романтичні комедії можна подивитись на вихідних. Прекрасні історії про кохання.

Також ми повідомляли назви відмінних фільмів у жанрі комедія-екшн. Це ті самі історії, що які захочеться розділити з друзями.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
