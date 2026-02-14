Відео
Вечір для двох — підбірка наймиліших романтичних комедій

Вечір для двох — підбірка наймиліших романтичних комедій

Дата публікації: 14 лютого 2026 10:04
Романтичні комедії на вечір — підбірка для закоханих пар
Закохана пара. Кадр з відео

Є вечори, коли хочеться забути про все і просто сміятися разом. Ми зібрали чотири романтичні комедії, які змушують переживати за героїв і щиро посміхатися їхнім пригодам. 

Новини.LIVE розповість про кращі історії про кохання, які точно не залишать вас байдужими.

"Помінятися місцями / Кохання з другого погляду"

Рафаель колись був успішним письменником, а тепер прокидається у тілі звичайного вчителя із завищеною самооцінкою. Олівія, навпаки, стала відомою піаністкою і готується виходити заміж за іншого. Він пам’ятає їхнє спільне минуле, а вона — ні. Щоб достукатися до її серця, Рафаелю доведеться діяти нестандартно і переконати її, що неможливе можливо.

"Покладися на друзів"

Коли гроші закінчуються, Олівія змушена звернутися по допомогу до старих друзів. Проблема в тому, що вони давно стали серйозними сімейними парами і не звикли до хаотичного способу життя. Її поява перевертає їхні звичні дні і змушує подивитися на власні стосунки під новим кутом.

"Кохання з повідомленням"

Джордж Вейд має все: владу, гроші і бізнес, який приносить прибуток. Але без Люсі Келсон, його головної радниці, він зовсім безпорадний. Коли Люсі вирішує піти через те, що Джордж ставить її на другий план, він вперше замислюється, що насправді важливо в житті — робота чи людина поруч.

"Найдовший тиждень"

Конрад Вальмон жив, не замислюючись про гроші, бо батьки завжди підтримували його фінансово. Все змінилося після їхнього розлучення: він опинився на вулицях Вест-Сайда без жодних запасів. Щоб вижити і знайти власний шлях, Конраду доводиться навчитися самому приймати рішення і зустріти справжні виклики життя.

Раніше ми писали про підбірку комедій для усіх родини. Культові стрічки усіх часів.

Також ми повідомляли, продовження якої культової комедії очікується цього року.

фільм День Святого Валентина романтика драма фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
