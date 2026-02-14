Видео
Україна
Видео

Вечер для двоих — подборка самых милых романтических комедий

Вечер для двоих — подборка самых милых романтических комедий

Дата публикации 14 февраля 2026 10:04
Романтические комедии на вечер — подборка для влюбленных пар
Влюбленная пара. Кадр из видео

Есть вечера, когда хочется забыть обо всем и просто смеяться вместе. Мы собрали четыре романтические комедии, которые заставляют переживать за героев и искренне улыбаться их приключениям.

Новини.LIVE расскажет о лучших историях о любви, которые точно не оставят вас равнодушными.

"Поменяться местами / Любовь со второго взгляда"

Рафаэль когда-то был успешным писателем, а теперь просыпается в теле обычного учителя с завышенной самооценкой. Оливия, наоборот, стала известной пианисткой и готовится выходить замуж за другого. Он помнит их совместное прошлое, а она — нет. Чтобы достучаться до ее сердца, Рафаэлю придется действовать нестандартно и убедить ее, что невозможное возможно.

"Положись на друзей"

Когда деньги заканчиваются, Оливия вынуждена обратиться за помощью к старым друзьям. Проблема в том, что они давно стали серьезными семейными парами и не привыкли к хаотичному образу жизни. Ее появление переворачивает их привычные дни и заставляет посмотреть на собственные отношения под новым углом.

"Любовь с сообщением"

У Джорджа Уэйда есть все: власть, деньги и бизнес, который приносит прибыль. Но без Люси Кэлсон, его главной советницы, он совершенно беспомощен. Когда Люси решает уйти из-за того, что Джордж ставит ее на второй план, он впервые задумывается, что на самом деле важно в жизни — работа или человек рядом.

"Самая длинная неделя"

Конрад Вальмон жил, не задумываясь о деньгах, потому что родители всегда поддерживали его финансово. Все изменилось после их развода: он оказался на улицах Вест-Сайда без всяких запасов. Чтобы выжить и найти собственный путь, Конраду приходится научиться самому принимать решения и встретить настоящие вызовы жизни.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
