Україна
Комедія зі зіркою "Венздей" — 3 причини подивитися цей шедевр

Комедія зі зіркою "Венздей" — 3 причини подивитися цей шедевр

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 19:12
Культова комедія зі зіркою "Венздей" — чому її варто подивитися
Дженна Ортега у комедії. Кадр з відео

Після того, як серіал "Венздей" зробив Дженну Ортегу обличчям нової готичної естетики, багато хто забув, що її талант працює ще й у зовсім іншому ключі. У комедіях вона відчуває себе як риба у воді — її темний шарм тут переплітається з дотепністю та непередбачуваними моментами, які викликають щирий сміх. 

Новини.LIVE розповість про фільм з нею, що вартий уваги.

Читайте також:

Чому варто подивитись комедію з Дженною Ортегою

Комедійний фільм із її участю не просто чергова робота в резюме актриси, а історія, яка змушує відкладати телефони і разом із родиною поринати в пригоди.

"День "так"" розповідає про сім'ю, де батьки вирішують одного дня виконувати будь-яке бажання дітей. Від найсміливіших фантазій до несподіваних прохань — усе під контролем, але водночас і з непередбачуваними наслідками. Виходить день, коли звичайні правила відходять на другий план, а маленькі мрії стають справжньою реальністю.

Фільм варто дивитися всією сім'єю. Тут немає драматичних поворотів чи глибоких психологічних підводних течій — тільки прості, живі ситуації, які викликають усмішку. Дженніфер Гарнер стала прикрасою цієї історії — її гра робить навіть знайомі сцени свіжими та цікавими.

Якщо шукати оцінку в балах, то 8/10 — і це чесно. "День "так"" більше схожий на домашнє кіно: його можна дивитися разом із дітьми, роблячи паралельно пазли, або просто провести приємний вечір у сімейному колі. І хоча нічого принципово нового ви тут не знайдете, легкість і дотепність фільму роблять його цінним вибором для тих, хто хоче просто відпочити й посміятися.

Раніше ми писали про кращі комедії для усієї родини. Це та сама добірка, яка точно варта уваги.

Також ми повідомляли, які британські серіали відзначаються гарним і якісним гумором. З ними вас чекають незабутні вечори.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
