Звезды "Игры престолов" снялись вместе в новом фильме — подробности

Некоторые ленты хочется посмотреть как минимум из-за главных героев. Фильм "Ужас" — именно из таких. В нем снялись Софи Тернер и Кит Харингтон, известые по сериалу "Игры престолов". И это не просто ностальгия. Это ожидание масштаба и большой драмы.

Новини.LIVE расскажет, что же ожидать фанатам от этого фильма.

Новый фильм с Софи Тернер и Китом Харингтоном

События разворачиваются в Англии XV века, на фоне Войны Роз. Анна (Софи Тернер) живет в глуши вместе со своей свекровью Морвен (Марсия Хей Гарден). Ее муж Шеймус несколько лет назад ушел на войну вместе с другом детства Джаго (Кит Харингтон). И вот Джаго возвращается, но сам. И сообщает, что Шеймус погиб.

С этого момента история становится камерной и душной. Двое молодых людей, оставшихся без опоры, постепенно сближаются. Их роман — не о страсти, а скорее о необходимости убежать от одиночества и голода. Но есть проблема. В доме есть Морвен. И она не намерена терять последнее, что у нее осталось — свою невестку.

Сюжет строится на очень приземленных вещах: страх остаться без крыши над головой, без денег, без защиты. Когда Анна и Джаго задумываются о побеге, для Морвен это означает конец. И именно здесь фильм начинает переходить от исторической драмы к жесткому хоррору.

Убийства в этой истории не случайны. Они рождаются из отчаяния. Священники, случайные люди, каждый может стать здесь мишенью.

Что касается Тернер и Харингтона — их кастинг работает скорее как маркетинговый ход. Они снова вместе на экране, но теперь уже не как родственники, а как любовники. И это добавляет фильму дополнительный слой восприятия. Зритель помнит, что когда-то они были братом и сестрой в культовом сериале. Здесь они играют людей, которые пытаются начать новую жизнь после войны.

