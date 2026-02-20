Планируется приквел "Игры престолов" об отце Дейнерис — что известно

Данерис. Кадр из видео

В приквеле к "Игре престолов" речь пойдет о последних годах правления короля, которого история помнит под именем Безумного. Эйрис II Таргариен — отец Дейнерис, тот самый правитель, чьи паранойи и страхи в конце концов уничтожили целую династию.

Новый проект от "Игры престолов"

Спектакль под названием "Игра престолов: Безумный король" выйдет на сцене Royal Shakespeare Company уже этим летом. Для фанатов это звучит как нечто почти нереальное: фэнтези-мир, который привыкли видеть в масштабных баталиях HBO, вдруг оказывается под театральным светом.

За проектом стоит сам Джордж Р. Р. Мартин — как исполнительный продюсер. Режиссером выступит Доминик Кук, а сценарием занялся Дункан Макмиллан. События разворачиваются накануне турнира в Харренхоле — того самого, что стал искрой для будущей войны. Именно в Харренхоле Рейгар Таргариен короновал Лианну Старк "королевой любви и красоты", и с этого момента история пошла по наклонной. Турнир, который должен был стать праздником, превратился в канун катастрофы.

В спектакле обещают показать молодые версии знакомых героев — Нед Старк, Роберт Баратеон, Джейми Ланнистер. Это проект понравится не только фанатам сериала. Ведь театр позволяет сосредоточиться не на взрывах и драконах, а на словах, паузах, взглядах. На том, как рождается измена. Как один человек с троном может разрушить государство.

Пока что спектакль будет доступен только тем, кто сможет попасть в зал. Но есть шанс, что HBO может экранизировать эту версию событий — как это когда-то сделал Netflix с театральной постановкой по мотивам Stranger Things.

Ранее мы писали о финале 1 сезона сериала "Рыцарь семи королевств", события в котором происходят за 100 лет до того, что мы видели в "Игре престолов". В нем речь о молодом Эйгоне Таргариене.

Также мы сообщали, что возможен сиквел к "Игре престолов". Планируется рассказать о жизни одного из Дома Старков.