Главная Кино 4 шедевра от HBO, которые стоит посмотреть каждому

4 шедевра от HBO, которые стоит посмотреть каждому

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 16:59
Интересные новинки от HBO — 4 лучших фильма по версии зрителей
Девушка на берегу океана. Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Сервис HBO давно перестал быть просто каналом — это площадка, где истории становятся легендами. Здесь каждый сериал или мини-сериал заставляет задуматься и пережить эмоции героев.

Новини.LIVE собрали подборку самых ярких проектов, которые стоит посмотреть, если хочется действительно глубоких историй.

Читайте также:

Лучшие сериалы HBO — что выбрать

"Чернобыль" (IMDb 9.3)

Мини-сериал о трагедии на ЧАЭС в 1986 году. Он показывает не только взрыв реактора, но и страх, хаос и бессилие людей, которые пытались понять, что произошло. Здесь нет фантастики — только холодная правда о том, как человеческие ошибки и бюрократия могут обернуться катастрофой.

"Клан Сопрано" (IMDb 9.2)

Это история о Тони Сопрано, мафиозном боссе, который одновременно руководит криминальным миром и пытается сохранить нормальные отношения в семье. Сериал не показывает романтизации преступной жизни, наоборот — через черный юмор и психологическое напряжение он открывает сложность выбора между долгом и желанием быть просто человеком.

"Провода" (IMDb 9.3)

Сюжет концентрируется на полицейской группе в Балтиморе, которая борется с наркоторговцами с помощью прослушки и слежки. Сериал показывает реалии городской жизни такой как она есть: власть, преступность, бедность и политика здесь переплетены очень плотно. Здесь нет героя, который "все спасет" — есть только люди, которые делают свою работу и платят за нее высокую цену.

"Большая маленькая ложь" (IMDb 8.4)

Три матери оказываются в центре загадочного убийства, которое меняет их жизни. Сериал исследует не только тайны и обман, но и сложные отношения, которые возникают между людьми, когда правда лезет на поверхность. Здесь важна каждая деталь — жесты, взгляды, диалоги, которые открывают внутренний мир героинь и позволяют понять, что даже во внешне спокойной жизни может скрываться буря.

Ранее мы писали о том, какие интересные сериалы от Netflix можно посмотреть. Они вышли не так давно.

Также мы сообщали, на что можно пойти в кино в феврале. Главные кинопремьеры.

кино мини-сериал детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
