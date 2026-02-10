Интересные новинки от HBO — 4 лучших фильма по версии зрителей

Девушка на берегу океана. Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Сервис HBO давно перестал быть просто каналом — это площадка, где истории становятся легендами. Здесь каждый сериал или мини-сериал заставляет задуматься и пережить эмоции героев.

Новини.LIVE собрали подборку самых ярких проектов, которые стоит посмотреть, если хочется действительно глубоких историй.

Лучшие сериалы HBO — что выбрать

"Чернобыль" (IMDb 9.3)

Мини-сериал о трагедии на ЧАЭС в 1986 году. Он показывает не только взрыв реактора, но и страх, хаос и бессилие людей, которые пытались понять, что произошло. Здесь нет фантастики — только холодная правда о том, как человеческие ошибки и бюрократия могут обернуться катастрофой.

"Клан Сопрано" (IMDb 9.2)

Это история о Тони Сопрано, мафиозном боссе, который одновременно руководит криминальным миром и пытается сохранить нормальные отношения в семье. Сериал не показывает романтизации преступной жизни, наоборот — через черный юмор и психологическое напряжение он открывает сложность выбора между долгом и желанием быть просто человеком.

"Провода" (IMDb 9.3)

Сюжет концентрируется на полицейской группе в Балтиморе, которая борется с наркоторговцами с помощью прослушки и слежки. Сериал показывает реалии городской жизни такой как она есть: власть, преступность, бедность и политика здесь переплетены очень плотно. Здесь нет героя, который "все спасет" — есть только люди, которые делают свою работу и платят за нее высокую цену.

"Большая маленькая ложь" (IMDb 8.4)

Три матери оказываются в центре загадочного убийства, которое меняет их жизни. Сериал исследует не только тайны и обман, но и сложные отношения, которые возникают между людьми, когда правда лезет на поверхность. Здесь важна каждая деталь — жесты, взгляды, диалоги, которые открывают внутренний мир героинь и позволяют понять, что даже во внешне спокойной жизни может скрываться буря.

