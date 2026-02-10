Цікаві новинки від HBO — 4 кращі фільми за версією глядачів

Дівчина на березі океану. Кадр з серіалу "Велика маленька брехня"

Сервіс HBO давно перестав бути просто каналом — це майданчик, де історії стають легендами. Тут кожен серіал або міні-серіал змушує замислитися та пережити емоції героїв.

Новини.LIVE зібрали добірку найяскравіших проектів, які варто подивитися, якщо хочеться дійсно глибоких історій.

Найкращі серіали HBO — що обрати

"Чорнобиль" (IMDb 9.3)

Міні-серіал про трагедію на ЧАЕС у 1986 році. Він показує не лише вибух реактора, а й страх, хаос і безсилля людей, які намагалися зрозуміти, що сталося. Тут немає фантастики — лише холодна правда про те, як людські помилки і бюрократія можуть обернутися катастрофою.

"Клан Сопрано" (IMDb 9.2)

Це історія про Тоні Сопрано, мафіозного боса, який одночасно керує кримінальним світом і намагається зберегти нормальні стосунки в родині. Серіал не показує романтизації злочинного життя, навпаки — через чорний гумор і психологічну напругу він відкриває складність вибору між обов’язком і бажанням бути просто людиною.

"Дроти" (IMDb 9.3)

Сюжет концентрується на поліцейській групі в Балтіморі, яка бореться з наркоторговцями за допомогою прослуховування та стеження. Серіал показує реалії міського життя таким як воно є: влада, злочин, бідність і політика тут переплетені дуже щільно. Тут немає героя, який "все врятує" — є тільки люди, які роблять свою роботу і платять за неї високу ціну.

"Велика маленька брехня" (IMDb 8.4)

Три матері опиняються у центрі загадкового вбивства, що змінює їхні життя. Серіал досліджує не лише таємниці і обман, а й складні стосунки, які виникають між людьми, коли правда лізе на поверхню. Тут важлива кожна деталь — жести, погляди, діалоги, які відкривають внутрішній світ героїнь і дозволяють зрозуміти, що навіть у зовні спокійному житті може ховатися буря.

