Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 4 шедеври від HBO, які варто переглянути кожному

4 шедеври від HBO, які варто переглянути кожному

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:59
Цікаві новинки від HBO — 4 кращі фільми за версією глядачів
Дівчина на березі океану. Кадр з серіалу "Велика маленька брехня"

Сервіс HBO давно перестав бути просто каналом — це майданчик, де історії стають легендами. Тут кожен серіал або міні-серіал змушує замислитися та пережити емоції героїв. 

Новини.LIVE зібрали добірку найяскравіших проектів, які варто подивитися, якщо хочеться дійсно глибоких історій.

Реклама
Читайте також:

Найкращі серіали HBO — що обрати

"Чорнобиль" (IMDb 9.3)

Міні-серіал про трагедію на ЧАЕС у 1986 році. Він показує не лише вибух реактора, а й страх, хаос і безсилля людей, які намагалися зрозуміти, що сталося.  Тут немає фантастики — лише холодна правда про те, як людські помилки і бюрократія можуть обернутися катастрофою.

"Клан Сопрано" (IMDb 9.2)

Це історія про Тоні Сопрано, мафіозного боса, який одночасно керує кримінальним світом і намагається зберегти нормальні стосунки в родині. Серіал не показує романтизації злочинного життя, навпаки — через чорний гумор і психологічну напругу він відкриває складність вибору між обов’язком і бажанням бути просто людиною. 

"Дроти" (IMDb 9.3)

Сюжет концентрується на поліцейській групі в Балтіморі, яка бореться з наркоторговцями за допомогою прослуховування та стеження. Серіал показує реалії міського життя таким як воно є: влада, злочин, бідність і політика тут переплетені дуже щільно. Тут немає героя, який "все врятує" — є тільки люди, які роблять свою роботу і платять за неї високу ціну.

"Велика маленька брехня" (IMDb 8.4)

Три матері опиняються у центрі загадкового вбивства, що змінює їхні життя. Серіал досліджує не лише таємниці і обман, а й складні стосунки, які виникають між людьми, коли правда лізе на поверхню. Тут важлива кожна деталь — жести, погляди, діалоги, які відкривають внутрішній світ героїнь і дозволяють зрозуміти, що навіть у зовні спокійному житті може ховатися буря.

Раніше ми писали про те, які цікаві серіали від Netflix можна подивитись. Вони вийшли не так давно.

Також ми повідомляли, на що можна піти в кіно в лютому. Головні кінопремєри.

фільм міні-серіал детективні серіали добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації