Головна Кіно Новий проєкт — що готують творці "Гри престолів" про батька Данерис

Новий проєкт — що готують творці "Гри престолів" про батька Данерис

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 09:09
Приквел "Гри престолів" про батька Данерис — що відомо про новий проєкт
Данерис. Кадр з відео

Приквел до "Гри престолів" розповість про останні роки правління короля, якого історія запам’ятала під ім’ям Божевільного. Мова про Ейріс II Таргарієн — батька Данерис, того самого правителя, чиї параної та страхи зрештою спалили не лише людей, а й знищили цілу династію.

Розповідаємо Новини.LIVE з посиланням на The Hollywood Reporter.

Читайте також:

Новий проєкт від "Гри престолів"

Вистава під назвою "Гра престолів: Божевільний король" вийде на сцені Royal Shakespeare Company вже цього літа. Для фанатів це звучить як щось майже нереальне: фентезі-світ, який звикли бачити в масштабних баталіях HBO, раптом опиняється під театральним світлом.

За проєктом стоїть сам Джордж Р. Р. Мартін — як виконавчий продюсер. Режисером виступить Домінік Кук, а сценарієм зайнявся Дункан Макміллан. Події розгортаються напередодні турніру в Харренхолі — того самого, що став іскрою для майбутньої війни. Саме в Харренхолі Рейгар Таргарієн коронував Ліанну Старк "королевою кохання і краси", і з цього моменту історія пішла по похилій. Турнір, який мав стати святом, перетворився на переддень катастрофи.

У виставі обіцяють показати молодих версій знайомих героїв — Нед Старк, Роберт Баратеон, Джеймі Ланністер. Це проєкт сподобається не лише фанатам серіалу. Адже театр дозволяє зосередитися не на вибухах і драконах, а на словах, паузах, поглядах. На тому, як народжується зрада. Як одна людина з троном може зруйнувати державу.

Поки що вистава буде доступна лише тим, хто зможе потрапити до зали. Але є шанс, що HBO може екранізувати цю версію подій — як це колись зробив Netflix із театральною постановкою за мотивами Stranger Things.

Раніше ми писали про фінал 1 сезону серіалу "Лицарь семи королівств", події в якому відбуваються за 100 років до того, що ми бачили в "Грі престолів". В ньому мова про молодого Ейгона Таргарієна.

Також ми повідомляли, що можливий сиквел до "Гри престолів". Планується розповісти про життя одного з Дому Старків.

фільм серіал Гра престолів проєкт
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
