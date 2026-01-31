Відео
Головна Кіно Його бачили майже усі — найпопулярніший у світі серіал

Його бачили майже усі — найпопулярніший у світі серіал

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 21:28
Найпопулярніший серіал у світі — що робить його улюбленим для мільйонів
Дівчина захоплено дивиться кіно. Фото: кадр з відео

Є чимало серіалів, що здобули світове визнання. Їх передивилися мільйони людей. Одна з таких стрічок стала культовою та найбільш популярною. Йдеться про серіал "Гра престолів".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому "Гра престолів" стала такою популярною

Серіал "Гра престолів" — це історія про складну боротьбу за владу. Кілька шляхетних родин вирішують здобути Залізний трон та стати володарями Вестероса. Заради цього вони ладні піти на зраду, вбивства, інтриги та навіть пожертвувати найближчими людьми. Фентезі-сага складається з восьми сезонів. Фінал історії вражає непередбачуваністю.

Першу серію серіалу "Гра престолів" всього лише за добу на телеканалі HBO переглянули понад 17,4 млн глядачів. Це стало абсолютним рекордом. Секрет такої популярності серіалу полягає у кількох чинниках. Найперше — на створення "Гри престолів" витратили шалені кошти. У фінальному сезоні зйомки одного епізоду обходилися творцям у близько 15 мільйонів доларів.

Крім того, творці серіалу не шкодували ресурсів, часу та сил на те, аби створити якісні ефекти та продумати персонажів. Епічні бої, надзвичайні герої та реалістична картинка підкорили глядачів. Чого лише дракони вартують Дейнеріс Таргарієн.

Творці "Гри престолів" не переставали дивувати глядачів несподіваними поворотами сюжету протягом усіх восьми сезонів. Деякі герої неочікувано помирали, а інші — досягали влади. Зрештою така інтрига підкорила фанатів, а фінал легендарного серіалу й взагалі вразив несподіваним поворотом.

фільм серіал цікаві факти кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
