Его видели почти все — самый популярный в мире сериал

Его видели почти все — самый популярный в мире сериал


Дата публикации 31 января 2026 21:28
Самый популярный сериал в мире — что делает его любимым для миллионов
Девушка увлеченно смотрит кино. Фото: кадр из видео

Есть немало сериалов, получивших мировое признание. Их пересмотрели миллионы людей. Одна из таких лент стала культовой и наиболее популярной. Речь идет о сериале "Игра престолов".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему "Игра престолов" стала такой популярной

Сериал "Игра престолов" — это история о сложной борьбе за власть. Несколько благородных семей решают получить Железный трон и стать обладателями Вестероса. Ради этого они готовы пойти на предательство, убийства, интриги и даже пожертвовать самыми близкими людьми. Фэнтези-сага состоит из восьми сезонов. Финал истории поражает непредсказуемостью.

Первую серию сериала "Игра престолов" всего лишь за сутки на телеканале HBO посмотрели более 17,4 млн зрителей. Это стало абсолютным рекордом. Секрет такой популярности сериала заключается в нескольких факторах. Первое — на создание "Игры престолов" потратили огромные средства. В финальном сезоне съемки одного эпизода обходились создателям в около 15 миллионов долларов.

Кроме того, создатели сериала не жалели ресурсов, времени и сил на то, чтобы создать качественные эффекты и продумать персонажей. Эпические бои, чрезвычайные герои и реалистичная картинка покорили зрителей. Чего только драконы стоят Дейнерис Таргариен.

Создатели "Игры престолов" не переставали удивлять зрителей неожиданными поворотами сюжета на протяжении всех восьми сезонов. Некоторые герои неожиданно умирали, а другие — достигали власти. В конце концов такая интрига покорила фанатов, а финал легендарного сериала и вовсе поразил неожиданным поворотом.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фильм стал самым популярным в мире. Он собрал больше всего денег в прокате.

Также мы рассказывали о лучших фильмах всех времен. Эти ленты покорили зрителей и не теряют популярность годами.

кино сериал интересные факты фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
