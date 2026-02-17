Чим закінчиться 1 сезон серіалу "Лицар семи королівств" — фінальний трейлер

Cцена з серіалу "Лицарь семи королівств". Кадр з відео

Фінал нашумілого серіалу "Лицарь семи королівств" близько. І схоже, що для Дунка все тільки починається. HBO показав трейлер шостого і останнього — епізоду першого сезону.

Новини.LIVE розповість фанатам серіалу, що ж очікується далі.

Розбір фінального трейлера "Лицаря семи королівств"

Після кривавого Суду Семи Дунк ледь тримається на ногах. Він побитий, виснажений, але живий. І це вже диво. Принцу Бейлору пощастило менше, бо турнір став для нього останнім.Та головне ще попереду.

Мейкар Таргарієн не з тих, хто говорить просто так. У трейлері він звертається до Дунка з пропозицією, яка звучить як честь, але насправді — це випробування. Він прагне офіційно взяти Еґґа в зброєносці. Навчати його. Відповідати за нього. Фактично — стати наставником хлопця з найнебезпечнішої родини Вестероса.

І тут усе стає цікавішим. Адже Дунк не придворний лицар і не людина інтриг. Він прямолінійний, інколи незграбний, часто надто чесний для цього світу. Саме тому пропозиція Мейкара — для нього дуже кардинальна зміна.

Тим, хто читав повісті Джорджа Мартіна, уже зрозуміло — ця історія тільки набирає обертів. Якщо зазирнути трохи вперед у книжкову історію, стає зрозуміло, що перед нами не просто мандрівка лицаря та хлопчика. Дункан Високий згодом стане лордом-командувачем Королівської гвардії, а той самий Еґґ — королем Ейгоном V Таргарієном.

Тож пропозиція Мейкара — це не дрібний поворот сюжету. Це момент, із якого починається шлях до трону й до білих плащів. До речі, фінальний епізод покажуть 23 лютого.

