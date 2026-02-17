Чем закончится 1 сезон сериала "Рыцарь семи королевств" — финальный трейлер

Сцена из сериала "Рыцарь семи королевств". Кадр из видео

Финал нашумевшего сериала "Рыцарь семи королевств" близко. И похоже, что для Дунка все только начинается. HBO показал трейлер шестого и последнего — эпизода первого сезона.

Новини.LIVE расскажет фанатам сериала, что же ожидается дальше.

Разбор финального трейлера "Рыцаря семи королевств"

После кровавого Суда Семи Дунк едва держится на ногах. Он избит, истощен, но жив. И это уже чудо. Принцу Бейлору повезло меньше, потому что турнир стал для него последним. Но главное еще впереди.

Мейкар Таргариен не из тех, кто говорит просто так. В трейлере он обращается к Дунку с предложением, которое звучит как честь, но на самом деле — это испытание. Он хочет официально взять Эгга в оруженосцы. Обучать его. Отвечать за него. Фактически — стать наставником парня из самой опасной семьи Вестероса.

И тут все становится интереснее. Ведь Дунк не придворный рыцарь и не человек интриг. Он прямолинейный, иногда неуклюжий, часто слишком честный для этого мира. Именно поэтому предложение Мейкара — для него очень кардинальное изменение.

Тем, кто читал повести Джорджа Мартина, уже понятно — эта история только набирает обороты. Если заглянуть немного вперед в книжную историю, становится понятно, что перед нами не просто путешествие рыцаря и мальчика. Дункан Высокий впоследствии станет лордом-командующим Королевской гвардии, а тот самый Эгг — королем Эйгоном V Таргариеном.

Так что предложение Мейкара — это не мелкий поворот сюжета. Это момент, с которого начинается путь к трону и к белым плащам. Кстати, финальный эпизод покажут 23 февраля.

