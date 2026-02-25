Відео
Головна Кіно Дует із "Гри престолів" у кіно — зірки серіалу в нових ролях

Дует із "Гри престолів" у кіно — зірки серіалу в нових ролях

Дата публікації: 25 лютого 2026 10:02
Зірки "Гри престолів" в новому фільмі — незвичні ролі улюблених акторів
Фрагмент з фільму "Жах". Кадр з відео

Є стрічки, які хочеться подивитися щонайменше через головних героїв. Фільм "Жах" — саме з таких. Бо коли в кадрі з’являються Софі Тернер і Кіт Гарінгтон, автоматично згадується їхнє минуле в "Грі престолів". І це не просто ностальгія. Це очікування масштабу та великої драми.

Новини.LIVE розповість, що ж очікувати фанатам від цього фільму.

Новий фільм з Софі Тернер і Кітом Герінґтоном

Події розгортаються в Англії XV століття, на тлі Війни Троянд. Анна (Софі Тернер) живе в глушині разом зі своєю свекрухою Морвен (Марсія Гей Гарден). Її чоловік Шеймус кілька років тому пішов на війну разом із другом дитинства Джаго (Кіт Гарінгтон). І ось Джаго повертається, але сам. І повідомляє, що Шеймус загинув.

З цього моменту історія стає камерною і задушливою. Двоє молодих людей, які залишилися без опори, поступово зближуються. Їхній роман — не про пристрасть, а радше про потребу втекти від самотності та голоду. Але є проблема. У домі є Морвен. І вона не має наміру втрачати останнє, що в неї залишилося — свою невістку.

Сюжет будується на дуже приземлених речах: страх залишитися без даху над головою, без грошей, без захисту. Коли Анна та Джаго замислюються про втечу, для Морвен це означає кінець. І саме тут фільм починає переходити від історичної драми до жорсткого горору.

Убивства в цій історії не випадкові. Вони народжуються з відчаю. Священники, випадкові люди, кожен тут може стати мішенню. 

Щодо Тернер і Гарінгтона — їхній кастинг працює радше як маркетинговий хід. Вони знову разом на екрані, але тепер уже не як родичі, а як коханці. І це додає фільму додаткового шару сприйняття. Глядач пам’ятає, що колись вони були братом і сестрою в культовому серіалі. Тут вони грають людей, які намагаються почати нове життя після війни.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
