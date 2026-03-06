Відео
Головна Кіно Пастка розуму — 4 трилери, від яких ви втратите спокій

Пастка розуму — 4 трилери, від яких ви втратите спокій

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 12:25
4 трилери з неочікуваним фіналом — коли реальність стає кошмаром
Фрагмент з фільму "Ми". Кадр з відео

Справжній холод пробирає тоді, коли раптом розумієш: світ, у якому ти жив, може бути лише декорацією. Або пасткою. У кіно є чимало трилерів, що грають саме на цьому відчутті.

Новини.LIVE зібрали кілька фільмів, після яких ще довго будете ловити себе на думці: а раптом усе не таке очевидне, як здається?

Читайте також:

Психологічні трилери, де правда страшніша за вигадку

"Віваріум" (2019)

На перший погляд, історія починається дуже буденно. Молода пара шукає будинок, щоб почати новий етап життя разом. Вони заходять у невелике агентство нерухомості, де їх зустрічає дивний рієлтор. Саме він пропонує показати ідеальний варіант.

Ідеальний — щонайменше зовні. Рівні вулиці, однакові будинки, тиша. Здається, що це спокійний передміський район. Але коли їхній провідник раптом зникає, стає зрозуміло: щось тут не так. Пара намагається виїхати, проте куди б вони не їхали — знову повертаються до того самого будинку. І тоді приходить усвідомлення: вони опинилися у замкненому колі, з якого немає очевидного виходу.

"Кімната бажань" (2019)

Історії про виконання бажань завжди звучать привабливо. Але кіно не раз доводило, що за будь-яке диво доведеться платити. Кейт і Метт купують старий будинок. Під час ремонту вони знаходять замуровану кімнату, яка має дивну властивість — вона може створити все, що тільки забажаєш. Спочатку це здається подарунком долі: гроші, коштовності, будь-які речі з’являються буквально з повітря.

Але для Кейт найважливіше зовсім інше. Після двох викиднів вона мріє лише про одне — стати мамою. І коли з’являється шанс здійснити цю мрію, жінка не може зупинитися. Проблема в тому, що магія, яка нагадує подарунок долі, може обернутися справжнім випробуванням.

"Жодного вибору" (2025)

Цей трилер лякає не містикою, а тим, наскільки реалістичною може бути історія. Ман-су багато років працює у паперовій компанії. У нього стабільна робота, дім, родина — усе, що створює відчуття впорядкованого життя. Але одного дня компанію поглинають іноземні інвестори, і чоловік раптово опиняється без роботи.

Здавалось би, звичайна життєва ситуація. Проте серія невдалих співбесід, приниження та постійне порівняння з молодшими кандидатами поступово руйнують його психологічно. Ман-су починає дивитися на конкурентів уже не як на людей, а як на перешкоди. І в якийсь момент він вирішує, що проблему можна вирішити радикально. Саме з цього рішення починається історія, яка повільно перетворюється на небезпечну гру.

"Ми"

Звичайна сімейна поїздка на відпочинок здається ідеальним способом перезавантажитися. Саме так і думає родина, яка вирушає до Каліфорнії — у будинок біля моря, де колись жила героїня в дитинстві.

Це місце пов’язане з давньою травмою, але жінка намагається переконати себе, що минуле залишилося позаду. Спочатку відпочинок справді проходить спокійно: море, теплі вечори, сімейні розмови. Аж поки біля їхнього будинку не з’являються незнайомці. Люди, які зовні точнісінько як вони самі.

Раніше ми писали про те, які ще фільми можуть сподобатися фанатам фільму "Служниця". Такі ж захопливі історії.

Також ми повідомляли, який трилер став справжнім еталоном цього жанру. Він сподобався глядачам своєю атмосферою, а не банальними спецефектами.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
