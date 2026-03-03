Кримінальний трилер з Робертом Паттінсоном — чому варто подивитися

Роберт Паттінсон у трилері. Кадр з відео

Кримінальний трилер "Гарні часи" 2017 року знову опинився у фокусі глядачів і не дарма. Стрічка братів Сафді вже кілька років має репутацію одного з найнапруженіших фільмів про нічний Нью-Йорк, а роль Роберта Паттінсона критики й досі називають однією з найсильніших у його кар’єрі.

Чому варто подивитись трилер "Гарні часи"

У центрі сюжету — брати Конні та Нік Нікас, які виросли у Квінзі. Конні заробляє на життя дрібними аферами й намагається "піклуватися" про молодшого брата Ніка, що має ментальні порушення та перебуває під наглядом лікарів.

У спробі швидко вирішити усі свої фінансові проблеми Конні планує пограбування банку в Нью-Йорку та бере Ніка із собою. План руйнується майже одразу. Після невдалої спроби втекти події розгортаються протягом однієї довгої ночі, де кожне нове рішення лише ускладнює ситуацію. Фільм перетворюється на нервову гонитву — із постійним ризиком, імпульсивними вчинками та відчуттям, що катастрофа неминуча.

Роберт Паттінсон у "Гарних часах" постає в абсолютно новому амплуа. Його Конні — не романтичний герой і не класичний антигерой. Це людина, яка живе на межі, постійно імпровізує й переконує всіх навколо, що тримає ситуацію під контролем — навіть коли все давно розсипається.

Критики неодноразово відзначали, що саме ця роль стала переломним моментом у кар’єрі актора, дозволивши йому відійти від образу глянцевого персонажа й продемонструвати драматичну глибину.

"Гарні часи" — це не легкий варіант для вечірнього перегляду. Це напружене кіно про відповідальність, помилки та сліпу впевненість у власній правоті. Стрічка тримає у напрузі до останніх хвилин і залишає після себе просте, але неприємне запитання: чи можна врятувати близьку людину, якщо ти сам руйнуєш усе навколо?

