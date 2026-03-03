Роскошный триллер с Робертом Паттинсоном — актер в новом совсем амплуа

Роберт Паттинсон в триллере. Кадр из видео

Криминальный триллер "Хорошие времена" 2017 года достоит внимания. Фильм братьев Сафди имеет репутацию одного из самых напряженных фильмов о ночном Нью-Йорке. Роберт Паттинсон справился с ролью на отлично, ведь критики до сих пор называют ее одной из самых сильных в его карьере.

Почему стоит посмотреть триллер "Хорошие времена"

В центре сюжета — братья Конни и Ник Никас, которые выросли в Квинсе. Конни зарабатывает на жизнь мелкими аферами и пытается "заботиться" о младшем брате Нике, который имеет ментальные нарушения и находится под наблюдением врачей.

В попытке быстро решить все свои финансовые проблемы Конни планирует ограбление банка в Нью-Йорке и берет Ника с собой. План рушится почти сразу. После неудачной попытки сбежать события разворачиваются в течение одной долгой ночи, где каждое новое решение только усложняет ситуацию. Фильм превращается в нервную погоню — с постоянным риском, импульсивными поступками и ощущением, что катастрофа неизбежна.

Роберт Паттинсон в "Хороших временах" предстает в совершенно новом амплуа. Его Конни — не романтический герой и не классический антигерой. Это человек, который живет на грани, постоянно импровизирует и убеждает всех вокруг, что держит ситуацию под контролем — даже когда все давно рассыпается.

Критики неоднократно отмечали, что именно эта роль стала переломным моментом в карьере актера, позволив ему отойти от образа глянцевого персонажа и продемонстрировать драматическую глубину.

"Хорошие времена" — это не легкий вариант для вечернего просмотра. Это напряженное кино об ответственности, ошибках и слепой уверенности в собственной правоте. Лента держит в напряжении до последних минут и оставляет после себя простой, но неприятный вопрос: можно ли спасти близкого человека, если ты сам разрушаешь все вокруг?

