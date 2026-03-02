Видео
Детективный сериал "Допрос" — историю, которую нужно увидеть

Дата публикации 2 марта 2026 16:00
Сериал "Допрос" — чем он особенный и почему его стоит посмотреть
Фрагмент из сериала "Допрос". Кадр из видео

Тот самый детектив, который можна начинать смотреть хоть с середины, но при этом не потеряться в сюжете. Сериал "Допрос" (Interrogation, 2020) будет все равно увлекающим. Всего десять серий, и каждая держит в напряжении от первой до последней минуты.

Новини.LIVE расскажет больше о сюжете этого сериала.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть сериал "Допрос"

События разворачиваются в марте 1983 года. Убита Мария Фишер. Под подозрение попадает ее собственный сын, 17-летний Эрик. Многие не верят в его вину, он сам утверждает, что ничего не делал. Но суд решил иначе и в результате его ожидает пожизненное заключение. В тот момент для Эрика мир оборвался: он не понял, как это произошло, кто подставил его, и удастся ли когда-нибудь доказать правду.

Единственный человек, который сомневается в приговоре — детектив Джек Рассел. Он принципиальный и настойчивый, привык доводить дело до конца. Для него очевидно, что невиновный человек не должен сидеть за решеткой. Эрик находится на лечении от наркотической зависимости — а значит, в периоды употребления он не контролирует себя. Но для Рассела это не является оправданием.

Он начинает собственное расследование, но до правды не так просто добраться. Свидетелей почти нет, алиби доказать сложно, а приговор суда кажется непоколебимым. Каждый шаг детектива — это крошечная надежда для Эрика, что справедливость возможна.

"Допрос" не только рассказывает о преступлении. Он показывает, как далеко готовы зайти люди в поиске истины и как сложно иногда доказать собственную невиновность, когда весь мир настроен против тебя.

Ранее мы писали о детективных сериалах 2025 года, от которых вы будете в восторге. Запутанные расследования с жуткой атмосферой.

Также мы сообщали о скандинавских детективах, которые стоят внимания. Такие истории точно не забудете сразу после просмотра.

кино сериал триллеры детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
