4 отличные детективы на вечер — сюжетом удивят каждого фаната

Угадать убийцу будет непросто — 4 лучших детектива для эрудитов
Хороший детектив — это не только о бесконечном поиске улик. Это также игра, где вместе с героем нужно собрать пазл из кусочков преступления, мотивов и случайных деталей.
Новини.LIVE отобрали четыре детективных сериала, которые запоминаются сразу.
Лучшие детективы с непредсказуемым концом
"Охотник за разумом"
В центре сериала агенты ФБР, которые пытаются понять, как думают серийные убийцы. Действие разворачивается в конце 70-х, когда криминальная психология только зарождалась. Холден Форд получает задание изучать мотивы и поведение самых опасных преступников. Вместе с коллегой Биллом Тенчем он углубляется в темные уголки человеческого сознания. Каждый эпизод — маленькое путешествие в темную часть человеческого разума.
"Мейр из Исттауна"
Это история маленького городка, где все знают друг друга, но почти никто не говорит правду. После исчезновения девушки и убийства подростка детектив Эрин Мейр начинает расследование. Она наталкивается на семейные тайны, скрытую боль и конфликты между людьми, которые кажутся знакомыми, но на самом деле скрывают страшные тайны.
"Настоящий детектив"
Этот сериал рассказывает о реальных резонансных делах с точки зрения детективов. Эдди Герман в Кобби, Джорджия, сталкивается с одним из самых сложных расследований в жизни. В Портленде детектив Дженсен ищет пропавшего ребенка и наталкивается на серийного убийцу.
"Мост"
На мосту между Данией и Швецией находят тело. Так начинается эта история. Детективы Мартин и Сага раскрывают преступления, отражающие проблемы людей — неравенство, страх, тайны. София Хелин и Рафаэль Петтерссон добавляют героям правдивости, а сюжет держит в напряжении до последней сцены.
