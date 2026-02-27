Видео
Україна
Видео

Угадать убийцу будет непросто — 4 лучших детектива для эрудитов

Угадать убийцу будет непросто — 4 лучших детектива для эрудитов

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 19:00
4 отличные детективы на вечер — сюжетом удивят каждого фаната
Фрагменты из детективных сериалов. Коллаж: Новини.LIVE

Хороший детектив — это не только о бесконечном поиске улик. Это также игра, где вместе с героем нужно собрать пазл из кусочков преступления, мотивов и случайных деталей.

Новини.LIVE отобрали четыре детективных сериала, которые запоминаются сразу.

Читайте также:

Лучшие детективы с непредсказуемым концом

"Охотник за разумом"

В центре сериала агенты ФБР, которые пытаются понять, как думают серийные убийцы. Действие разворачивается в конце 70-х, когда криминальная психология только зарождалась. Холден Форд получает задание изучать мотивы и поведение самых опасных преступников. Вместе с коллегой Биллом Тенчем он углубляется в темные уголки человеческого сознания. Каждый эпизод — маленькое путешествие в темную часть человеческого разума.

"Мейр из Исттауна"

Это история маленького городка, где все знают друг друга, но почти никто не говорит правду. После исчезновения девушки и убийства подростка детектив Эрин Мейр начинает расследование. Она наталкивается на семейные тайны, скрытую боль и конфликты между людьми, которые кажутся знакомыми, но на самом деле скрывают страшные тайны. 

"Настоящий детектив"

Этот сериал рассказывает о реальных резонансных делах с точки зрения детективов. Эдди Герман в Кобби, Джорджия, сталкивается с одним из самых сложных расследований в жизни. В Портленде детектив Дженсен ищет пропавшего ребенка и наталкивается на серийного убийцу. 

"Мост"

На мосту между Данией и Швецией находят тело. Так начинается эта история. Детективы Мартин и Сага раскрывают преступления, отражающие проблемы людей — неравенство, страх, тайны. София Хелин и Рафаэль Петтерссон добавляют героям правдивости, а сюжет держит в напряжении до последней сцены.

Ранее мы писали о том, какие скандинавские детективы точно оставят след в вашей памяти. Подборка из трех интересных сериалов.

Также мы сообщали, какие детективные сериалы 2025 года могли пропустить, а зря. Там очень запутанные дела, которые придется разгадывать вместе с главными героями.

кино сериал детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
