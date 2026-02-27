4 отличные детективы на вечер — сюжетом удивят каждого фаната

Фрагменты из детективных сериалов. Коллаж: Новини.LIVE

Хороший детектив — это не только о бесконечном поиске улик. Это также игра, где вместе с героем нужно собрать пазл из кусочков преступления, мотивов и случайных деталей.

Новини.LIVE отобрали четыре детективных сериала, которые запоминаются сразу.

Лучшие детективы с непредсказуемым концом

"Охотник за разумом"

В центре сериала агенты ФБР, которые пытаются понять, как думают серийные убийцы. Действие разворачивается в конце 70-х, когда криминальная психология только зарождалась. Холден Форд получает задание изучать мотивы и поведение самых опасных преступников. Вместе с коллегой Биллом Тенчем он углубляется в темные уголки человеческого сознания. Каждый эпизод — маленькое путешествие в темную часть человеческого разума.

"Мейр из Исттауна"

Это история маленького городка, где все знают друг друга, но почти никто не говорит правду. После исчезновения девушки и убийства подростка детектив Эрин Мейр начинает расследование. Она наталкивается на семейные тайны, скрытую боль и конфликты между людьми, которые кажутся знакомыми, но на самом деле скрывают страшные тайны.

"Настоящий детектив"

Этот сериал рассказывает о реальных резонансных делах с точки зрения детективов. Эдди Герман в Кобби, Джорджия, сталкивается с одним из самых сложных расследований в жизни. В Портленде детектив Дженсен ищет пропавшего ребенка и наталкивается на серийного убийцу.

"Мост"

На мосту между Данией и Швецией находят тело. Так начинается эта история. Детективы Мартин и Сага раскрывают преступления, отражающие проблемы людей — неравенство, страх, тайны. София Хелин и Рафаэль Петтерссон добавляют героям правдивости, а сюжет держит в напряжении до последней сцены.

