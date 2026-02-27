Детективи на вечір — 4 фільми, що здивують кожного фаната

Фрагменти з детективних серіалів. Колаж: Новини.LIVE

Справжній детектив — це не просто пошук доказів. Це гра розумів, де ви разом із героєм будете складати пазл з шматочків злочину, мотивів і випадкових деталей.

Новини.LIVE відібрали чотири детективні серіали, які запам’ятовуються відразу.

Реклама

Читайте також:

Кращі детективи з непередбачуваним кінцем

"Мисливець за розумом"

У центрі серіалу агенти ФБР, які намагаються зрозуміти, як думають серійні вбивці. Дія розгортається наприкінці 70-х, коли кримінальна психологія тільки народжувалася. Холден Форд отримує завдання вивчати мотиви та поведінку найнебезпечніших злочинців. Разом із колегою Біллом Тенчем він заглиблюється у темні куточки людської свідомості. Кожен епізод — маленька подорож у темну частину людського розуму.

"Мейр з Істтауна"

Це історія маленького містечка, де всі знають один одного, але майже ніхто не говорить правду. Після зникнення дівчини та вбивства підлітка детективка Ерін Мейр починає розслідування. Вона натрапляє на сімейні таємниці, приховану біль і конфлікти між людьми, які здаються знайомими, але насправді приховують страшні таємниці.

"Справжній детектив"

Цей серіал розповідає про реальні резонансні справи з точки зору детективів. Едді Герман у Коббі, Джорджія, стикається з одним із найскладніших розслідувань у житті. У Портленді детектив Дженсен шукає зниклу дитину і натрапляє на серійного вбивцю.

"Міст"

На мосту між Данією та Швецією знаходять тіло. Так починається ця історія. Детективи Мартін і Саґа розкривають злочини, що відображають проблеми людей — нерівність, страх, таємниці. Софія Гелін і Рафаель Петтерссон додають героям правдивості, а сюжет тримає в напрузі до останньої сцени.

Раніше ми писали про те, які скандинавські детективи точно залишать слід у вашій пам'яті. Добірка з трьох цікавих серіалів.

Також ми повідомляли, які детективні серіали 2025 року могли пропустити, а дарма. Там дуже заплутані справи, які доведеться розгадувати разом з головними героями.