Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Нові розслідування — детективи 2025, які ви ще можливо не бачили

Нові розслідування — детективи 2025, які ви ще можливо не бачили

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 19:50
Детективи 2025, які могли не бачити — будете приємно вражені
Сцена з серіалу "Звір у мені". Кадр з відео

Минулий 2025 рік приніс чимало серіалів, які точно варто подивитись, але раптом ви їх пропустили. В матеріалі представлена підбірка детективних історій 2025 року з потужною атмосферою та досить заплутаними справами.

Новини.LIVE розповість детальніше про ці серіали.

Реклама
Читайте також:

Найцікавіші маловідомі серіали 2025 року

"Звір у мені"

Аггі Віггс втратила натхнення. Раніше вона писала книги, але натхнення пішло. Все змінюється, коли в сусідньому будинку з’являється Найл Шелдон — красивий, харизматичний і загадковий магнат нерухомості. Його минуле сповнене таємниць, а дружина колись зникла без сліду. Аггі відчуває цікавість, потім одержимість, і починає розслідувати його життя. 

"Чорний кролик"

Джейк Фрідкен володіє нью-йоркським закладом "Чорний кролик" — це одночасно ресторан і місце для VIP-заходів. Раптом повертається його старший брат Вінс, який раніше покинув сімейну справу через азарт і наркотики. Джейк неохоче допомагає братові. Він бере на себе усі його проблеми, зокрема, величезні борги і конфлікти з місцевими кримінальними колами. Кожен день приносить нові випробування, і Джейк розуміє, що все, що він будував роками, може розсипатися за мить.

"Мердо: Смерть у сім’ї"

Меггі і Алекс Мердо живуть красиво, заможно і спокійно в Південній Кароліні. Алекс — успішний адвокат, спадкоємець сімейної династії. Але раптово їхній син Пол стає обвинуваченим у смерті пасажирки свого моторного човна. Слідство каже, що він був п’яний, але поступово виявляються інші смерті, до яких можуть бути причетні Мердо. Журналістка Менді Метні запускає подкаст "Вбивства Мердо", розкопує факти й намагається добитися справедливості.

"Уцілілі"

Кіран Елліотт повертається до рідного приморського містечка з сім’єю. 15 років тому шторм забрав життя його близьких. Здавалось би, минуле залишилося позаду, але воно не відпускає. Місцеву дівчину знаходять убитою, і маленьке місто знову опиняється у вирі таємниць, страхів і старих болісних спогадів. Кожен тут приховує щось важливе, і правду не так просто з’ясувати.

Раніше ми писали про те, які серіали, схожі на "Чому вбивають жінки", за атмосферою. Чотири такі детективні історії.

Також ми повідомляли, екранізація якого детектива вразила весь світ. Головна роль в ньому зіграв Кріс Еванс.

фільм серіал детективні серіали 2025 рік добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації