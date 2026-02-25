Детективи 2025, які могли не бачити — будете приємно вражені

Сцена з серіалу "Звір у мені". Кадр з відео

Минулий 2025 рік приніс чимало серіалів, які точно варто подивитись, але раптом ви їх пропустили. В матеріалі представлена підбірка детективних історій 2025 року з потужною атмосферою та досить заплутаними справами.

"Звір у мені"

Аггі Віггс втратила натхнення. Раніше вона писала книги, але натхнення пішло. Все змінюється, коли в сусідньому будинку з’являється Найл Шелдон — красивий, харизматичний і загадковий магнат нерухомості. Його минуле сповнене таємниць, а дружина колись зникла без сліду. Аггі відчуває цікавість, потім одержимість, і починає розслідувати його життя.

"Чорний кролик"

Джейк Фрідкен володіє нью-йоркським закладом "Чорний кролик" — це одночасно ресторан і місце для VIP-заходів. Раптом повертається його старший брат Вінс, який раніше покинув сімейну справу через азарт і наркотики. Джейк неохоче допомагає братові. Він бере на себе усі його проблеми, зокрема, величезні борги і конфлікти з місцевими кримінальними колами. Кожен день приносить нові випробування, і Джейк розуміє, що все, що він будував роками, може розсипатися за мить.

"Мердо: Смерть у сім’ї"

Меггі і Алекс Мердо живуть красиво, заможно і спокійно в Південній Кароліні. Алекс — успішний адвокат, спадкоємець сімейної династії. Але раптово їхній син Пол стає обвинуваченим у смерті пасажирки свого моторного човна. Слідство каже, що він був п’яний, але поступово виявляються інші смерті, до яких можуть бути причетні Мердо. Журналістка Менді Метні запускає подкаст "Вбивства Мердо", розкопує факти й намагається добитися справедливості.

"Уцілілі"

Кіран Елліотт повертається до рідного приморського містечка з сім’єю. 15 років тому шторм забрав життя його близьких. Здавалось би, минуле залишилося позаду, але воно не відпускає. Місцеву дівчину знаходять убитою, і маленьке місто знову опиняється у вирі таємниць, страхів і старих болісних спогадів. Кожен тут приховує щось важливе, і правду не так просто з’ясувати.

