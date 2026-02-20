Серіали про геніїв розслідування — 3 легендарних детективних історій

Головний герой серіалу "Лінкольн для адвоката". Кадр з відео

Кожного з нас захоплюють детективи, де герої розв'язують справи швидше за будь-який алгоритм. В цьому матеріалі будуть представлені інтригуючі історії, де головні герої використовують саме власний інтелект як головну зброю проти злочинності.

Новини.LIVE розповість про три таких детективні історії.

Які детективні серіали подивитись

"Лінкольн для адвоката"

Міккі Гелер – адвокат, для якого не існує правил, адже його головна мета добитися справедливості. Його життя — це постійний баланс між складними кримінальними справами та особистими проблемами. Розкриваючи інтригуючі злочини в Лос-Анджелесі, він водночас намагається бути хорошим батьком та розібратися з тінями минулого.

"Мер Кінґстауна"

У містечку Кінгстаун, штат Мічиган, родина Макласки тримає владу над місцевим бізнесом і кримінальним світом. Брати Митч, Кайл і Майк контролюють доставку товарів у тюрми, фінансові перекази між злочинцями та взаємодію з поліцією й політиками. Вони опиняються поза законом і в цій грі будь-який крок може стати вирішальним.

"Ґоліаф"

Біллі МакБрайд колись був партнером у великій юридичній фірмі Cooperman McBride, але одна провальна справа зруйнувала його життя. Він втратив дружину, впав у депресію і почав вести безцільне існування. У найтемніший момент він зустрічає молоду адвокатку Патті Соліс-Пападо, яка пропонує йому взятися за справу проти потужної оборонної компанії Borns Tech.

