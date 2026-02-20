Відео
Головна Кіно Генії в справі — легендарні детективні серіали для вашого вечора

Генії в справі — легендарні детективні серіали для вашого вечора

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 19:13
Серіали про геніїв розслідування — 3 легендарних детективних історій
Головний герой серіалу "Лінкольн для адвоката". Кадр з відео

Кожного з нас захоплюють детективи, де герої розв'язують справи швидше за будь-який алгоритм. В цьому матеріалі будуть представлені інтригуючі історії, де головні герої використовують саме власний інтелект як головну зброю проти злочинності.

Новини.LIVE розповість про три таких детективні історії.

Читайте також:

Які детективні серіали подивитись

"Лінкольн для адвоката"

Міккі Гелер – адвокат, для якого не існує правил, адже його головна мета добитися справедливості. Його життя — це постійний баланс між складними кримінальними справами та особистими проблемами. Розкриваючи інтригуючі злочини в Лос-Анджелесі, він водночас намагається бути хорошим батьком та розібратися з тінями минулого.

"Мер Кінґстауна"

У містечку Кінгстаун, штат Мічиган, родина Макласки тримає владу над місцевим бізнесом і кримінальним світом. Брати Митч, Кайл і Майк контролюють доставку товарів у тюрми, фінансові перекази між злочинцями та взаємодію з поліцією й політиками. Вони опиняються поза законом і в цій грі будь-який крок може стати вирішальним.

"Ґоліаф"

Біллі МакБрайд колись був партнером у великій юридичній фірмі Cooperman McBride, але одна провальна справа зруйнувала його життя. Він втратив дружину, впав у депресію і почав вести безцільне існування. У найтемніший момент він зустрічає молоду адвокатку Патті Соліс-Пападо, яка пропонує йому взятися за справу проти потужної оборонної компанії Borns Tech. 

Раніше ми писали про те, які детективні історії в стилі серіалу "Чому вбивають жінки" варто подивитися.

Також ми повідомляли, яку детективну новину про Шерлока подивитись. Залишились ще нерозкриті справи.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
