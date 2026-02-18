Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Шерлок повертається — детективна новинка про перші справи генія

Шерлок повертається — детективна новинка про перші справи генія

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:45
Детективна новинка про молодого Шерлока — дата виходу та деталі
Сцена з серіалу "Молодий Шерлок". Кадр з відео

Ми звикли бачити його впевненим, холоднокровним генієм із Бейкер-стріт, який завжди на крок попереду злочинців. Але раніше він був зовсім іншим. Новий детективний серіал "Молодий Шерлок" показує нам ще зовсім юного Холмса.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше. 

Реклама
Читайте також:

Сюжет нового серіалу "Молодий Шерлок"

Він предстане перед нами таким, яким він був у 19 років. Ще студент Оксфорда, ще не сформований детектив, часто імпульсивний, бунтарський і навіть трохи самовпевнений, через що його майже вигнали з університету.

Але життя дає шанс. Після загадкового вбивства на кампусі Шерлок починає розслідування, яке змінює його життя назавжди. Те, що здавалося простою справою, виявляється складним клубком сімейних таємниць і політичних інтриг. Тут він робить свої перші помилки, зустрічає людей, що вплинуть на його шлях, і поступово перетворюється на того, кого ми всі знаємо і пам’ятаємо.

У головних ролях: Гіро Файнс-Тіффін, Наташа МакЕлхоун, Джозеф Файнс, Зін Ценг, Колін Ферт і Донал Фін. Режисером став Гай Річі, а за виробництво відповідають компанії Hero Squared та Amazon MGM Studios. Серіал стане приквелом класичних історій про Шерлока і спиратиметься на книжкову серію Ендрю Лейна.

Прем’єра всіх восьми епізодів призначена на 4 березня, і це історія, яка дозволяє заглянути всередину розуму майбутнього генія детективного світу.

Раніше ми писали про те, який детективний серіал від Netflix буде інтригувати до останнього.

Також ми ділилися підбіркою кращих детективних серіалів за 2025 рік. Для тих, хто любить розгадувати загадки.

фільм серіал "Шерлок Холмс" детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації