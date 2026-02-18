Детективна новинка про молодого Шерлока — дата виходу та деталі

Сцена з серіалу "Молодий Шерлок". Кадр з відео

Ми звикли бачити його впевненим, холоднокровним генієм із Бейкер-стріт, який завжди на крок попереду злочинців. Але раніше він був зовсім іншим. Новий детективний серіал "Молодий Шерлок" показує нам ще зовсім юного Холмса.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Сюжет нового серіалу "Молодий Шерлок"

Він предстане перед нами таким, яким він був у 19 років. Ще студент Оксфорда, ще не сформований детектив, часто імпульсивний, бунтарський і навіть трохи самовпевнений, через що його майже вигнали з університету.

Але життя дає шанс. Після загадкового вбивства на кампусі Шерлок починає розслідування, яке змінює його життя назавжди. Те, що здавалося простою справою, виявляється складним клубком сімейних таємниць і політичних інтриг. Тут він робить свої перші помилки, зустрічає людей, що вплинуть на його шлях, і поступово перетворюється на того, кого ми всі знаємо і пам’ятаємо.

У головних ролях: Гіро Файнс-Тіффін, Наташа МакЕлхоун, Джозеф Файнс, Зін Ценг, Колін Ферт і Донал Фін. Режисером став Гай Річі, а за виробництво відповідають компанії Hero Squared та Amazon MGM Studios. Серіал стане приквелом класичних історій про Шерлока і спиратиметься на книжкову серію Ендрю Лейна.

Прем’єра всіх восьми епізодів призначена на 4 березня, і це історія, яка дозволяє заглянути всередину розуму майбутнього генія детективного світу.

