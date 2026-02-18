Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Шерлок возвращается — детективная новинка о первых делах гения

Шерлок возвращается — детективная новинка о первых делах гения

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:45
Детективная новинка о молодом Шерлоке — дата выхода и детали
Сцена из сериала "Молодой Шерлок". Кадр из видео

Мы привыкли видеть его уверенным, хладнокровным гением с Бейкер-стрит, который всегда на шаг впереди преступников. Но раньше он был совсем другим. Новый детективный сериал "Молодой Шерлок" показывает нам еще совсем юного Холмса.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Реклама
Читайте также:

Сюжет нового сериала "Молодой Шерлок"

Он предстанет перед нами таким, каким он был в 19 лет. Еще студент Оксфорда, еще не сформировавшийся детектив, часто импульсивный, бунтарский и даже немного самоуверенный, из-за чего его почти выгнали из университета.

Но жизнь дает шанс. После загадочного убийства на кампусе Шерлок начинает расследование, которое меняет его жизнь навсегда. То, что казалось простым делом, оказывается сложным клубком семейных тайн и политических интриг. Здесь он совершает свои первые ошибки, встречает людей, которые повлияют на его путь, и постепенно превращается в того, кого мы все знаем и помним.

В главных ролях: Гиро Файнс-Тиффин, Наташа МакЭлхоун, Джозеф Файнс, Зин Ценг, Колин Ферт и Донал Финн. Режиссером стал Гай Ричи, а за производство отвечают компании Hero Squared и Amazon MGM Studios. Сериал станет приквелом классических историй о Шерлоке и будет опираться на книжную серию Эндрю Лейна.

Премьера всех восьми эпизодов назначена на 4 марта, и это история, которая позволяет заглянуть внутрь ума будущего гения детективного мира.

Ранее мы писали о том, какой детективный сериал от Netflix будет интриговать до последнего.

Также мы делились подборкой лучших детективных сериалов за 2025 год. Для тех, кто любит разгадывать загадки.

кино сериал "Шерлок Холмс" детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации