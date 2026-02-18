Детективная новинка о молодом Шерлоке — дата выхода и детали

Сцена из сериала "Молодой Шерлок". Кадр из видео

Мы привыкли видеть его уверенным, хладнокровным гением с Бейкер-стрит, который всегда на шаг впереди преступников. Но раньше он был совсем другим. Новый детективный сериал "Молодой Шерлок" показывает нам еще совсем юного Холмса.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Сюжет нового сериала "Молодой Шерлок"

Он предстанет перед нами таким, каким он был в 19 лет. Еще студент Оксфорда, еще не сформировавшийся детектив, часто импульсивный, бунтарский и даже немного самоуверенный, из-за чего его почти выгнали из университета.

Но жизнь дает шанс. После загадочного убийства на кампусе Шерлок начинает расследование, которое меняет его жизнь навсегда. То, что казалось простым делом, оказывается сложным клубком семейных тайн и политических интриг. Здесь он совершает свои первые ошибки, встречает людей, которые повлияют на его путь, и постепенно превращается в того, кого мы все знаем и помним.

В главных ролях: Гиро Файнс-Тиффин, Наташа МакЭлхоун, Джозеф Файнс, Зин Ценг, Колин Ферт и Донал Финн. Режиссером стал Гай Ричи, а за производство отвечают компании Hero Squared и Amazon MGM Studios. Сериал станет приквелом классических историй о Шерлоке и будет опираться на книжную серию Эндрю Лейна.

Премьера всех восьми эпизодов назначена на 4 марта, и это история, которая позволяет заглянуть внутрь ума будущего гения детективного мира.

