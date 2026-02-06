Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Головоломка на вечер — 6 лучших детективных сериалов 2025 года

Головоломка на вечер — 6 лучших детективных сериалов 2025 года

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:04
6 лучших детективных сериалов 2025 года — что посмотреть
Герой сериала "Дом Гиннесса". Кадр из видео

Иногда хочется не просто посмотреть сериал, а окунуться в историю. В этой подборке новые детективные сериалы 2025 года, где важны не только преступления, но и люди, оказавшиеся внутри них.

Новини.LIVE поделится названием сериалов для тех, кто любит думать и разгадывать загадки.

Реклама
Читайте также:

Лучшие детективные истории 2025 года

"Черный кролик"

Джейк Фридкен живет жизнь, о которой мечтают многие: успешный ресторан в Нью-Йорке, уважение, стабильность. Но прошлое имеет свойство возвращаться без приглашения. Появление брата Винса ломает привычный порядок и заставляет Джейка посмотреть на себя и свою жизнь иначе.

"Дом Гиннесса"

Дублин XIX века очень красив, но за фасадами скрываются вещи, о которых не пишут в семейных хрониках. После смерти Бенджамина Ли Гиннесса его дети получают не только пивоварню, но и наследство из тайн, страхов и внутренних конфликтов.

"Гостья"

Найденное тело астронома в Калуге запускает цепь событий, которые медленно меняют жизни нескольких людей. Марина — загадочная девушка, Зоя — женщина, которая впустила ее в свой дом из жалости. Чем дальше, тем больше становится понятно, что эта встреча не случайна.

"Задание"

Серия дерзких ограблений в пригороде Филадельфии кажется типичным делом, пока подозрение не падает на примерного семьянина. Агент ФБР вынужден копать глубже и задавать неудобные вопросы: действительно ли зло имеет узнаваемое лицо?

"Подподонок"

Ли Рэйбон торгует книгами, сам пишет тексты и не верит в официальные версии самоубийства представителя влиятельной семьи. Это ему кажется лишь слишком удобным объяснением. Поэтому он начинает собственное расследование.

"Савант"

Она — мать двоих детей и агент под прикрытием. Ее работа — онлайн-мир радикалов, где слова могут быть опаснее оружия. Когда становится известно о подготовке масштабной атаки, времени на сомнения не остается и ей приходится действовать решительно.

Ранее мы писали о фильмах и сериалах о настоящих преступлениях. Снято очень реалистично.

Также мы сообщали, какой детективный сериал является самым популярным на Netflix.

кино сериал детективные сериалы 2025 год подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации