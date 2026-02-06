6 лучших детективных сериалов 2025 года — что посмотреть

Герой сериала "Дом Гиннесса". Кадр из видео

Иногда хочется не просто посмотреть сериал, а окунуться в историю. В этой подборке новые детективные сериалы 2025 года, где важны не только преступления, но и люди, оказавшиеся внутри них.

Новини.LIVE поделится названием сериалов для тех, кто любит думать и разгадывать загадки.

Лучшие детективные истории 2025 года

"Черный кролик"

Джейк Фридкен живет жизнь, о которой мечтают многие: успешный ресторан в Нью-Йорке, уважение, стабильность. Но прошлое имеет свойство возвращаться без приглашения. Появление брата Винса ломает привычный порядок и заставляет Джейка посмотреть на себя и свою жизнь иначе.

"Дом Гиннесса"

Дублин XIX века очень красив, но за фасадами скрываются вещи, о которых не пишут в семейных хрониках. После смерти Бенджамина Ли Гиннесса его дети получают не только пивоварню, но и наследство из тайн, страхов и внутренних конфликтов.

"Гостья"

Найденное тело астронома в Калуге запускает цепь событий, которые медленно меняют жизни нескольких людей. Марина — загадочная девушка, Зоя — женщина, которая впустила ее в свой дом из жалости. Чем дальше, тем больше становится понятно, что эта встреча не случайна.

"Задание"

Серия дерзких ограблений в пригороде Филадельфии кажется типичным делом, пока подозрение не падает на примерного семьянина. Агент ФБР вынужден копать глубже и задавать неудобные вопросы: действительно ли зло имеет узнаваемое лицо?

"Подподонок"

Ли Рэйбон торгует книгами, сам пишет тексты и не верит в официальные версии самоубийства представителя влиятельной семьи. Это ему кажется лишь слишком удобным объяснением. Поэтому он начинает собственное расследование.

"Савант"

Она — мать двоих детей и агент под прикрытием. Ее работа — онлайн-мир радикалов, где слова могут быть опаснее оружия. Когда становится известно о подготовке масштабной атаки, времени на сомнения не остается и ей приходится действовать решительно.

