Головоломка на вечір — 6 кращих детективних серіалів 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 10:04
6 найкращих детективних серіалів 2025 року — що подивитися
Герой серіалу "Дім Гіннесса". Кадр з відео

Іноді хочеться не просто подивитися серіал, а зануритися в історію. У цій добірці нові детективні серіали 2025 року, де важливі не лише злочини, а й люди, що опинилися всередині них. 

Новини.LIVE поділиться назвою серіалів для тих, хто любить думати й розгадувати загадки.

Читайте також:

Найкращі детективні історії 2025 року

"Чорний кролик"

Джейк Фридкен живе життя, про яке мріють багато хто: успішний ресторан у Нью-Йорку, повага, стабільність. Але минуле має властивість повертатися без запрошення. Поява брата Вінса ламає звичний порядок і змушує Джейка подивитися на себе та своє життя інакше.

"Дім Гіннесса"

Дублін XIX століття дуже красивий, але за фасадами ховаються речі, про які не пишуть у сімейних хроніках. Після смерті Бенджаміна Лі Гіннесса його діти отримують не лише пивоварню, а й спадок із таємниць, страхів і внутрішніх конфліктів. 

"Гостя"

Знайдене тіло астронома в Калузі запускає ланцюг подій, які поволі змінюють життя кількох людей. Марина — загадкова дівчина, Зоя — жінка, яка впустила її у свій дім із жалю. Чим далі, тим більше стає зрозуміло, що ця зустріч не випадкова. 

"Завдання"

Серія зухвалих пограбувань у передмісті Філадельфії здається типовою справою, доки підозра не падає на зразкового сім’янина. Агент ФБР змушений копати глибше й ставити незручні запитання: чи справді зло має впізнаване обличчя? 

"Підспідок"

Лі Рейбон торгує книжками, пише тексти й не вірить у офіційні версії самогубства представника впливової родини. Це йому здається лише надто зручним поясненням. Тому він починає власне розслідування.

"Савант"

Вона — мати двох дітей і агентка під прикриттям. Її робота — онлайн-світ радикалів, де слова можуть бути небезпечнішими за зброю. Коли стає відомо про підготовку масштабної атаки, часу на сумніви не лишається і їй доводиться діяти рішуче.

Раніше ми писали про фільми та серіали про справжні злочини. Знято дуже реалістично.

Також ми повідомляли, який детективний серіал є найпопуляршіним на Netflix.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
