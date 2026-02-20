Лучшие сериалы о гениях расследования — 3 детективные истории

Гении в деле — лучшие детективные сериалы на вечер
Кто не любит детективы, где герои расследуют дела быстрее любого алгоритма. В этом материале представлены интригующие истории, где главные герои при помощи собственного интеллекта борятся с преступностью.
Новини.LIVE расскажет о трех таких детективных историях.
Какие детективные сериалы посмотреть
"Линкольн для адвоката"
Микки Гелер — адвокат, для которого не существует правил, ведь его главная цель добиться справедливости. Его жизнь — это постоянный баланс между сложными уголовными делами и личными проблемами. Раскрывая интригующие преступления в Лос-Анджелесе, он одновременно пытается быть хорошим отцом и разобраться с тенями прошлого.
"Мэр Кингстауна"
В городке Кингстаун, штат Мичиган, семья Макласки держит власть над местным бизнесом и криминальным миром. Братья Митч, Кайл и Майк контролируют доставку товаров в тюрьмы, финансовые переводы между преступниками и взаимодействие с полицией и политиками. Они оказываются вне закона и в этой игре любой шаг может стать решающим.
"Голиаф"
Билли МакБрайд когда-то был партнером в крупной юридической фирме Cooperman McBride, но одно провальное дело разрушило его жизнь. Он потерял жену, впал в депрессию и начал вести бесцельное существование. В самый темный момент он встречает молодую адвокатку Патти Солис-Пападо, которая предлагает ему взяться за дело против мощной оборонной компании Borns Tech.
