4 интригующих детективных сериала — как альтернатива "Почему убивают женщины"

Четыре детективных мини-сериала, в которых семейные тайны и личные конфликты переплетаются так, что невозможно оторваться от просмотра. Выберите для себя подходящую историю и приготовьтесь к выходным, полным неожиданностей.

Новини.LIVE поделится подборкой одних из самых интересных сериалов.

Увлекательные детективные мини-сериалы

"Ради сестры"

Это история пяти сестер — Евы, Грейс, Урсулы, Бекки и Биби. После смерти родителей они обещали заботиться друг о друге, но есть кто-то, кто способен рассорить их всех. Джон Пол, муж Грейс, — человек, которого трудно терпеть. Внезапно его находят мертвым. Братья Мэтт и Томас Клаффин решают разобраться в его загадочной смерти.

"Сирены"

Девон начинает замечать, что у ее сестры Симоны странные отношения с новой начальницей, Микаэлой Келл. Она богатая, загадочная и опасная — с первого взгляда привлекательная, но далеко не простой человек. Симона увлечена ею, и Девон понимает: если не вмешаться, все может обернуться катастрофой. Но Девон даже не догадывается, насколько хитрее и сильнее будет ее соперница.

"Большая маленькая ложь"

Три женщины живут рядом, но их жизни кардинально отличаются. Мэдлин пытается пережить развод, Селеста — воспитывает близнецов, Джейн — беспокоится о сыне. Но когда в садике случается убийство, их судьбы переплетаются. Дружба становится проверкой на прочность, а каждое новое открытие испытанием. Все, что они знали о себе и друг друге, начинает меняться.

"Идеальная сестра"

Хлоя и Ники — родные сестры, но их пути давно разошлись. У Хлои есть семья и сын, Ники борется с зависимостью. Когда муж Хлои неожиданно умирает, ее мир переворачивается. Она узнает вещи, о которых раньше даже не догадывалась, и понимает, что жизнь, которая казалась спокойной, была полна лжи. Теперь единственный шанс на поддержку — сестра. Но хватит ли у них силы восстановить связь и доверие?

