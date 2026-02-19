4 детективні серіали на вихідні — у стилі "Чому вбивають жінки"

Фрагменти з серіалу "Сирени". Колаж: Новини.LIVE

Чотири детективні мінісеріали, які не просто тримають у напрузі, а занурюють у світ складних жіночих історій, де сімейні таємниці і особисті конфлікти переплітаються так, що неможливо відірватися. Візьміть попкорн і приготуйтеся до вихідних, сповнених несподіванок.

Новини.LIVE поділиться добіркою одних з найцікавіших серіалів.

Захопливі детективні мінісеріали

"Заради сестри"

Це історія п’яти сестер — Єви, Грейс, Урсули, Беккі та Бібі. Після смерті батьків вони обіцяли піклуватися одна про одну, але є хтось, хто здатен розсварити їх усіх. Джон Пол, чоловік Грейс, — людина, яку важко терпіти. Раптом його знаходять мертвим. Брати Метт і Томас Клаффін вирішують розібратися в його загадковій смерті.

"Сирени"

Девон починає помічати, що у її сестри Симони дивні стосунки з новою начальницею, Мікаелою Келл. Вона багата, загадкова і небезпечна — з першого погляду приваблива, але далеко не проста людина. Симона захоплена нею, і Девон розуміє: якщо не втрутитися, все може обернутися катастрофою. Та Девон навіть не здогадується, наскільки хитрою і сильнішою буде її суперниця.

"Велика маленька брехня"

Три жінки живуть поруч, але їхні життя кардинально відрізняються. Медлін намагається пережити розлучення, Селеста — виховує близнюків, Джейн — турбується про сина. Але коли у садочку трапляється вбивство, їхні долі переплітаються. Дружба стає перевіркою на міцність, а кожне нове відкриття випробуванням. Усе, що вони знали про себе й одне одного, починає змінюватися.

"Ідеальна сестра"

Хлоя і Нікі — рідні сестри, але їхні шляхи давно розійшлися. Хлоя має сім’ю і сина, Нікі бореться із залежністю. Коли чоловік Хлої несподівано помирає, її світ перевертається. Вона дізнається речі, про які раніше навіть не здогадувалася, і розуміє, що життя, яке здавалося спокійним, було повне брехні. Тепер єдиний шанс на підтримку — сестра. Але чи вистачить у них сили відновити зв'язок і довіру?

