Україна
Замість "Чому вбивають жінки" — 4 детективні історії на вечір

Замість "Чому вбивають жінки" — 4 детективні історії на вечір

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 18:18
4 детективні серіали на вихідні — у стилі "Чому вбивають жінки"
Фрагменти з серіалу "Сирени". Колаж: Новини.LIVE

Чотири детективні мінісеріали, які не просто тримають у напрузі, а занурюють у світ складних жіночих історій, де сімейні таємниці і особисті конфлікти переплітаються так, що неможливо відірватися. Візьміть попкорн і приготуйтеся до вихідних, сповнених несподіванок.

Новини.LIVE поділиться добіркою одних з найцікавіших серіалів.

Читайте також:

Захопливі детективні мінісеріали 

"Заради сестри"

Це історія п’яти сестер — Єви, Грейс, Урсули, Беккі та Бібі. Після смерті батьків вони обіцяли піклуватися одна про одну, але є хтось, хто здатен розсварити їх усіх. Джон Пол, чоловік Грейс, — людина, яку важко терпіти. Раптом його знаходять мертвим. Брати Метт і Томас Клаффін вирішують розібратися в його загадковій смерті.

"Сирени"

Девон починає помічати, що у її сестри Симони дивні стосунки з новою начальницею, Мікаелою Келл. Вона багата, загадкова і небезпечна — з першого погляду приваблива, але далеко не проста людина. Симона захоплена нею, і Девон розуміє: якщо не втрутитися, все може обернутися катастрофою. Та Девон навіть не здогадується, наскільки хитрою і сильнішою буде її суперниця.

"Велика маленька брехня"

Три жінки живуть поруч, але їхні життя кардинально відрізняються. Медлін намагається пережити розлучення, Селеста — виховує близнюків, Джейн — турбується про сина. Але коли у садочку трапляється вбивство, їхні долі переплітаються. Дружба стає перевіркою на міцність, а кожне нове відкриття випробуванням. Усе, що вони знали про себе й одне одного, починає змінюватися.

"Ідеальна сестра"

Хлоя і Нікі — рідні сестри, але їхні шляхи давно розійшлися. Хлоя має сім’ю і сина, Нікі бореться із залежністю. Коли чоловік Хлої несподівано помирає, її світ перевертається. Вона дізнається речі, про які раніше навіть не здогадувалася, і розуміє, що життя, яке здавалося спокійним, було повне брехні. Тепер єдиний шанс на підтримку — сестра. Але чи вистачить у них сили відновити зв'язок і довіру?

Раніше ми писали про культову екранізацію світового бестселера. Детектив вийшов дуже цікавим.

Також ми повідомляли, що незабаром вийде серіал про молодого Шерлока. Він розповість про те, як він став тим героєм, якого ми так полюбили.

фільм міні-серіал детективні серіали добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
