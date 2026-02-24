Відео
Головна Кіно Прем'єра "Справа НБР" — огляд нового детективного серіалу України

Прем'єра "Справа НБР" — огляд нового детективного серіалу України

Дата публікації: 24 лютого 2026 10:02
Український серіал "Справа НБР" — чому варто подивитися новинку
Герой серіалу "Справа НБР". Кадр з відео

Українське кіно продовжує дивувати якісними детективами, і прем'єра "Справа НБР" підтверджує це. Це не просто ще одна історія про поліцію — тут кожне розслідування ховає за собою нову небезпеку. Серіал тримає в напрузі від першої до останньої серії.

Новини.LIVE розповість більше про те, чому цей серіал вартий уваги.

Читайте також:

Чому варто подивитися новий детективний серіал 

Сюжет розгортається навколо вигаданого Надзвичайного бюро розслідувань — підрозділу, який береться за найскладніші й резонансні справи. Керівник команди, ветеран війни Сергій Коваль, — слідчий із загостреним почуттям справедливості. Його команда не проста: це люди з непростим минулим, які колись самі порушували закон. Тепер вони отримали другий шанс.

Усі 12 серій, що містить серіал, показують не тільки розслідування, а й внутрішні конфлікти героїв. Тут немає поверхневих персонажів: кожен має свої страхи, провини й секрети. Сам Коваль — харизматичний, складний і часом небезпечний для себе, бо його особиста історія не дозволяє пробачати тих, хто стає на шлях злочину.

Серіал не залишить нікого байдужим. Він змушує дивитися уважно, шукати деталі і співпереживати героям.

Раніше ми писали про те, які легендарні детективні історії однозначно варто подивитися. В них детективи проявляють свій унікальний розум в розслідуваннях.

Також ми повідомляли, які серіали подивитись після "Чому вбивають жінки". Теж дуже захопливі детективні історії.

фільм серіал українські фільми детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
