Премьера нового детективного сериала Украины "Дело НБР" — обзор

Дата публикации 24 февраля 2026 10:02
Новый украинский сериал "Дело НБР" — почему его стоит посмотреть
Герой сериала "Дело НБР". Кадр из видео

Украинское кино продолжает удивлять качественными новинками, и премьера детективного сериала "Дело НБР" подтверждает это. Это не очередная история о полиции — здесь каждое расследование таит за собой новую опасность. Сериал держит в напряжении все время.

Новини.LIVE расскажет больше о том, почему этот сериал достоит внимания.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть новый детективный сериал

Сюжет разворачивается вокруг вымышленного Чрезвычайного бюро расследований — подразделения, которое берется за самые сложные и резонансные дела. Руководитель команды, ветеран войны Сергей Коваль, — следователь с обостренным чувством справедливости. Его команда не простая: это люди с непростым прошлым, которые когда-то сами нарушали закон. Теперь они получили второй шанс.

Все 12 серий, которые содержит сериал, показывают не только расследование, но и внутренние конфликты героев. Здесь нет поверхностных персонажей: у каждого есть свои страхи, вина и секреты. Сам Коваль — харизматичный, сложный и порой опасный для себя, потому что его личная история не позволяет прощать тех, кто становится на путь преступления.

Сериал не оставит никого равнодушным. Он заставляет смотреть внимательно, искать детали и сопереживать героям.

Ранее мы писали о том, какие легендарные детективные истории однозначно стоит посмотреть. В них детективы проявляют свой уникальный ум в расследованиях.

Также мы сообщали, какие сериалы посмотреть после "Почему убивают женщины". Тоже очень увлекательные детективные истории.

кино сериал украинские фильмы детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
