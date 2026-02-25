Видео
Україна
Видео

Новые расследования — детективы 2025, которые вы могли пропустить

Новые расследования — детективы 2025, которые вы могли пропустить

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 19:50
Запутанные детективы 2025 года, о которых возможно вы не слышали
Сцена из сериала "Зверь во мне". Кадр из видео

В прошлый 2025 год вышло немало сериалов, и некоторые из них вы могли случайно пропустить. В материале представлена подборка детективных историй 2025 года с достаточно запутанными делами, что точно нужно посмотреть.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этих сериалах.

"Зверь во мне"

Агги Уиггс потеряла вдохновение. Раньше она писала книги, но вдохновение ушло. Все меняется, когда в соседнем доме появляется Найл Шелдон — красивый, харизматичный и загадочный магнат недвижимости. Его прошлое полно тайн, а жена когда-то исчезла без следа. Агги испытывает любопытство, потом одержимость, и начинает расследовать его жизнь.

"Черный кролик"

Джейк Фридкен владеет нью-йоркским заведением "Черный кролик" — это одновременно ресторан и место для VIP-мероприятий. Вдруг возвращается его старший брат Винс, который ранее покинул семейное дело из-за азарта и наркотиков. Джейк неохотно помогает брату. Он берет на себя все его проблемы, в частности, огромные долги и конфликты с местными криминальными кругами. Каждый день приносит новые испытания, и Джейк понимает, что все, что он строил годами, может рассыпаться в мгновение ока.

"Мердо: Смерть в семье"

Мэгги и Алекс Мердо живут красиво, богато и спокойно в Южной Каролине. Алекс — успешный адвокат, наследник семейной династии. Но внезапно их сын Пол становится обвиняемым в смерти пассажирки своей моторной лодки. Следствие говорит, что он был пьян, но постепенно обнаруживаются другие смерти, к которым могут быть причастны Мердо. Журналистка Мэнди Мэтни запускает подкаст "Убийства Мердо", раскапывает факты и пытается добиться справедливости.

"Уцелевшие"

Киран Эллиотт возвращается в родной приморский городок с семьей. 15 лет назад шторм унес жизни его близких. Казалось бы, прошлое осталось позади, но оно не отпускает. Местную девушку находят убитой, и маленький город снова оказывается в водовороте тайн, страхов и старых болезненных воспоминаний. Каждый здесь скрывает что-то важное, и правду не так просто выяснить.

кино сериал детективные сериалы 2025 год подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
