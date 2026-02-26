Скандинавські серіали-детективи — добірка кращих історій 2025 року

Фрагменти з серіалу "Майже нормальна родина". Кадр з відео

У нашій добірці представлені три скандинавські детективні серіали, які залишають слід у памʼяті. Їх не можна просто переглянути і забути — вони змушують думати, хвилюватися за героїв.

Новини.LIVE розповість більше про ці детективні історії.

3 детективні шедеври для перегляду

"Каштановий чоловічок" (2021)

Тихе передмістя Копенгагена раптово сколихнула страшна знахідка. На дитячому майданчику знаходять тіло молодої жінки. Поліцейська Ная Тулін і її новий напарник Марк Хесс із Інтерполу беруться за справу. Спочатку здається, що це ще одне локальне розслідування, але дуже швидко вони розуміють, що це може бути пов’язано з убивством дочки відомого політика.

"Розслідування" (2020)

Копенгаген. Серпень 2017-го. Кім — молода журналістка, яка мріє про великі матеріали, але ненавидить чужі правила і колектив. Вона фрілансить, самостійно вибирає справи і живе за своїми законами. Коли Кім домовляється про інтерв’ю з відомим винахідником Пітером Медсеном, він раптово зникає. Тіло не знаходять, підозрюваний постійно змінює свідчення, тож розслідування стає справжнім лабіринтом.

"Майже нормальна сім'я" (2023)

Сім’я Сенделл живе у Лунді і здається ідеальною. Адам — священик, Ульріка — адвокат, їхня 19-річна дочка Стелла — звичайна студентка. Але одного дня вСтеллу звинувачують у жорстокому вбивстві дорослого чоловіка. Як могла звичайна дівчина опинитися в такій ситуації? Серіал Йенса Юзне не тільки про злочин, а й про те, що приховано за красивою обкладинкою сімейного життя.

