Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Скандинавские детективы — 3 сериала с захватывающим сюжетом

Скандинавские детективы — 3 сериала с захватывающим сюжетом

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:25
Скандинавские сериалы-детективы — интригующие истории 2025 года
Фрагменты из сериала "Почти нормальная семья". Кадр из видео

Поговорим о трех скандинавских детективных сериала, которые интригуют от начала до конца. Их нельзя просто посмотреть и забыть — они заставляют думать, переживать за героев.

Новини.LIVE расскажет больше об этих детективных историях.

Реклама
Читайте также:

3 детективных шедевра для просмотра

"Каштановый человечек" (2021)

Тихий пригород Копенгагена внезапно всколыхнула страшная находка. На детской площадке находят тело молодой женщины. Полицейская Ная Тулин и ее новый напарник Марк Хесс из Интерпола берутся за дело. Сначала кажется, что это еще одно локальное расследование, но очень быстро они понимают, что это может быть связано с убийством дочери известного политика.

"Расследование" (2020)

Копенгаген. Август 2017-го. Ким — молодая журналистка, которая мечтает о больших материалах, но ненавидит чужие правила и коллектив. Она фрилансит, самостоятельно выбирает дела и живет по своим законам. Когда Ким договаривается об интервью с известным изобретателем Питером Мэдсеном, он внезапно исчезает. Тело не находят, подозреваемый постоянно меняет показания, так что расследование становится настоящим лабиринтом.

"Почти нормальная семья" (2023)

Семья Сэнделл живет в Лунде и кажется идеальной. Адам — священник, Ульрика — адвокат, их 19-летняя дочь Стелла — обычная студентка. Но однажды Стеллу обвиняют в жестоком убийстве взрослого мужчины. Как могла обычная девушка оказаться в такой ситуации? Сериал Йенса Юзне не только о преступлении, но и о том, что скрыто за красивой обложкой семейной жизни.

Ранее мы писали о том, какие детективы 2025 года вы могли случайно пропустить, но стоит их увидеть. Во всех историях особенные главные герои, которые берутся разобраться в деле.

Также мы напоминали, что скоро должна выйти новинка о молодом Шерлоке. Уже известна дата выхода сериала.

кино сериал детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации