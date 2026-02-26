Скандинавские сериалы-детективы — интригующие истории 2025 года

Фрагменты из сериала "Почти нормальная семья". Кадр из видео

Поговорим о трех скандинавских детективных сериала, которые интригуют от начала до конца. Их нельзя просто посмотреть и забыть — они заставляют думать, переживать за героев.

Новини.LIVE расскажет больше об этих детективных историях.

3 детективных шедевра для просмотра

"Каштановый человечек" (2021)

Тихий пригород Копенгагена внезапно всколыхнула страшная находка. На детской площадке находят тело молодой женщины. Полицейская Ная Тулин и ее новый напарник Марк Хесс из Интерпола берутся за дело. Сначала кажется, что это еще одно локальное расследование, но очень быстро они понимают, что это может быть связано с убийством дочери известного политика.

"Расследование" (2020)

Копенгаген. Август 2017-го. Ким — молодая журналистка, которая мечтает о больших материалах, но ненавидит чужие правила и коллектив. Она фрилансит, самостоятельно выбирает дела и живет по своим законам. Когда Ким договаривается об интервью с известным изобретателем Питером Мэдсеном, он внезапно исчезает. Тело не находят, подозреваемый постоянно меняет показания, так что расследование становится настоящим лабиринтом.

"Почти нормальная семья" (2023)

Семья Сэнделл живет в Лунде и кажется идеальной. Адам — священник, Ульрика — адвокат, их 19-летняя дочь Стелла — обычная студентка. Но однажды Стеллу обвиняют в жестоком убийстве взрослого мужчины. Как могла обычная девушка оказаться в такой ситуации? Сериал Йенса Юзне не только о преступлении, но и о том, что скрыто за красивой обложкой семейной жизни.

