Детектив, ставший самым популярным в 2026 году — его посмотрели почти все

В море детективов легко потеряться, ведь много фильмов с похожим сюжетом. Везде мрачные улицы, сложные герои, непредсказуемость в финале. Но сериал "Его и ее" сумел удивить сюжетом и именно это вызвало столько разговоров.

Сериал вышел в начале 2026 года и быстро разделил зрителей. Одни назвали его прорывом. Другие — преувеличением. И, если честно, правда где-то посередине.

О чем новый популярный сериал "Его и ее"

Анна Эндрюс давно не живет в родном городке. Она уехала, чтобы начать все с нуля. Без прошлого и лишних воспоминаний. Но новость об убийстве заставляет ее вернуться в Далонегу. Не из любви к родным местам. А из-за внутренней потребности доказать на работе, что она лучшая.

Анна по профессии журналистка и она начинает собственное расследование. Это сразу становится проблемой для полиции. Ведь дело ведет ее бывший муж — шериф Джек Харпер. Их совместные сцены демонстрируют отсутствие страсти — только холод и невысказанные обиды. И ощущение, что между ними давно все сломано.

Тесса Томпсон играет Анну — ее героиня не пытается быть сильной и эта усталая собранность выглядит довольно честно. Джон Бернтал здесь не похож на свои предыдущие роли. Его шериф не герой с плаката. Это человек, который запутался между долгом и личным.

Некоторые из зрителей говорят, что авторы слишком старались удивить. И в определенный момент история начинает спешить, из-за чего логика немного проседает. Как будто сценаристы испугались, что без громкого финала ничего не получится.

Но несмотря на это, "Его и ее" имеет свою атмосферу. Это история не только о преступлении. Она о вине. О побеге. О том, что прошлое всегда найдет способ напомнить о себе.

