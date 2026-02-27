Відео
Детективний серіал від Netflix, який хвалять найбільше у 2026 році

Детективний серіал від Netflix, який хвалять найбільше у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 10:07
Детектив, що став найуспішнішим у 2026 році — його хвалять майже усі
Логотип Netflix. Кадр з відео

У морі детективів легко загубитися. Сюжети часто схожі. Темні вулиці, складні герої, непередбачуваність у фіналі. Але серіал "Його і її" пішов трохи іншим шляхом і саме це викликало стільки розмов.

Новини.LIVE розповість про цю картину більше.

Читайте також:

Серіал вийшов на початку 2026 року і швидко розділив глядачів. Одні назвали його проривом. Інші — перебільшенням. І, якщо чесно, правда десь посередині.

Про що новий популярний серіал "Його і її"

Анна Ендрюс давно не живе в рідному містечку. Вона виїхала, щоб почати все з нуля. Без минулого та зайвих спогадів. Але новина про вбивство змушує її повернутися в Далонегу. Не з любові до рідних місць. А через внутрішню потребу довести на роботі, що вона найкраща.

Анна за професією журналістка і вона починає власне розслідування. Це одразу стає проблемою для поліції. Адже справу веде її колишній чоловік — шериф Джек Гарпер. Їхні спільні сцени демонструють відсутність пристрасті — лише холод та невисловлені образи. І відчуття, що між ними давно все зламано.

Тесса Томпсон грає Анну — її героїня не намагається бути сильною і ця втомлена зібраність має досить чесний вигляд. Джон Бернтал тут не схожий на свої попередні ролі. Його шериф не герой із плаката. Це людина, яка заплуталася між обов’язком і особистим.

Дехто з глядачів каже, що автори занадто старалися здивувати. І в певний момент історія починає поспішати, через що логіка трохи просідає. Наче сценаристи злякалися, що без гучного фіналу нічого не вийде.

Та попри це, "Його і її" має свою атмосферу. Це історія не лише про злочин. Вона про провину. Про втечу. Про те, що минуле завжди знайде спосіб нагадати про себе.

Раніше ми писали про те, які детективні серіали стали легендарними завдяки головним героям. В кожній стрічці представлені найбільш інтригуючі історії.

Також ми повідомляли про серіали від Netflix з цікавим фіналом. Ці 2 стрічки тримають увагу до фінальних кадрів.

фільм серіал Netflix детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
