2 серіали від Netflix, що здивують фіналом — варто подивитись

Герой серіалу "Минуле не відпустить". Кадр з відео

Передбачувані кінцівки здатні зіпсувати навіть найкращий серіал. Netflix часто грає з цим, залишаючи найцікавіше на останні хвилини. На цій платформі можна знайти чимало серіалів, які змушують серце битися швидше і тримають увагу до фінальних кадрів.

Але Новини.LIVE розповість в цьому матеріалі лише про два таких серіали.

Заплутані серіали від Netflix з цікавою розв'язкою

"Божевілля"

Мансі Деніелс — медіа-експерт, який випадково стає свідком вбивства в Поконосі. Його життя перетворюється на низку небезпечних квестів, бо тепер він не лише підозрюваний, а й мішень для тих, хто хоче приховати правду. Щоб врятувати себе і довести невинуватість, Мансі мусить розплутати клубок інтриг і обману.

Вісім епізодів ведуть глядача крізь його боротьбу, показуючи страх, рішучість і моменти, коли здається, що правди не знайти. Фінал залишає більше запитань, ніж відповідей, і при цьому не хочеться відриватися від екрану.

"Минуле не відпустить"

У центрі сюжету спокійне передмістя, сімейні будні Міган і її дітей. Але ніч приносить дивні знахідки і листи без підпису. Детектив Майкл розкопує стару справу в болотистому лісі, де щось давно поховане нагадує про себе. Минуле тут не зникає, а кожен крок стає небезпечним — маршрут до школи чи до роботи раптом веде до таємниці, яку ніхто не хотів би розкривати.

Обидва серіали не просто розповідають історії, а скоріше грають із глядачем, підштовхують до питань, змушують сумніватися і чекати наступного кроку персонажів. І навіть коли здається, що все зрозуміло, фінал перевертає уявлення про сюжет і залишає неочікуваний післясмак.

