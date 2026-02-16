Відео
Виняткові 2 серіали від Netflix із найбільш неочікуваним фіналом

Виняткові 2 серіали від Netflix із найбільш неочікуваним фіналом

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:45
2 серіали від Netflix, що здивують фіналом — варто подивитись
Герой серіалу "Минуле не відпустить". Кадр з відео

Передбачувані кінцівки здатні зіпсувати навіть найкращий серіал. Netflix часто грає з цим, залишаючи найцікавіше на останні хвилини. На цій платформі можна знайти чимало серіалів, які змушують серце битися швидше і тримають увагу до фінальних кадрів.

Але Новини.LIVE розповість в цьому матеріалі лише про два таких серіали. 

Заплутані серіали від Netflix з цікавою розв'язкою

"Божевілля"

Мансі Деніелс — медіа-експерт, який випадково стає свідком вбивства в Поконосі. Його життя перетворюється на низку небезпечних квестів, бо тепер він не лише підозрюваний, а й мішень для тих, хто хоче приховати правду. Щоб врятувати себе і довести невинуватість, Мансі мусить розплутати клубок інтриг і обману. 

Вісім епізодів ведуть глядача крізь його боротьбу, показуючи страх, рішучість і моменти, коли здається, що правди не знайти. Фінал залишає більше запитань, ніж відповідей, і при цьому не хочеться відриватися від екрану.

"Минуле не відпустить"

У центрі сюжету спокійне передмістя, сімейні будні Міган і її дітей. Але ніч приносить дивні знахідки і листи без підпису. Детектив Майкл розкопує стару справу в болотистому лісі, де щось давно поховане нагадує про себе. Минуле тут не зникає, а кожен крок стає небезпечним — маршрут до школи чи до роботи раптом веде до таємниці, яку ніхто не хотів би розкривати. 

Обидва серіали не просто розповідають історії, а скоріше грають із глядачем, підштовхують до питань, змушують сумніватися і чекати наступного кроку персонажів. І навіть коли здається, що все зрозуміло, фінал перевертає уявлення про сюжет і залишає неочікуваний післясмак.

Раніше ми писали про те, які нові фільми 2025 року від Netflix захоплять відразу. Найрейтинговіші прем'єри. 

Також ми повідомляли про вартісний детективний серіал 2021 року від Netflix.

фільм серіал Netflix міні-серіал детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
