Захопливі історії від Netflix — 5 кращих фільмів 2025 року

Сервіс Netflix продовжує дивувати. У 2025 році платформа випустила кілька фільмів, які не просто розважають, а змушують затримати подих і подумати. Від заплутаних детективів до пригод у джунглях — тут кожен знайде щось своє.

Новини.LIVE зібрали п’ять найцікавіших новинок, які вже встигли привернути увагу глядачів.

5 найбільш захопливих фільмів Netflix 2025 року

"Ножи наголо, прокинься покійнику"

Детектив, що починається зі смерті монсеньйора у маленькій парафії штату Нью-Йорк. Підозра падає на молодого священника Джуда, який колись конфліктував із загиблим. Разом із шерифом Джеральдін та приватним детективом Беноа вони розкривають клубок секретів, що ховався серед парафіян. Кожен новий факт перевертає попереднє уявлення про останні події, а глядач не встигає передбачити, хто справжній винуватець.

"Хижак 6"

Фільм переносить у майбутнє на віддалену планету, де вигнаний молодий хижак знаходить союзника у незвичайній подорожі. Вони змушені зіштовхнутися з небезпеками та зустріти найсильнішого ворога, який давно їх чекає.

"Людина, що біжить"

Стрічка розповідає історію батька, який у будь-який спосіб намагається врятувати доньку. Він погоджується на участь у жорстокій грі, де за ним полюють мисливці по всьому світу. Те, що спершу здається шансом на порятунок, швидко перетворюється на випробування, яке загрожує не лише йому, а й усій системі гри.

"Ілюзія обману 3"

В продовженні ми знову можемо побачити легендарних "Вершників", що об’єднуються із новим поколінням ілюзіоністів, аби провести неймовірну аферу. Фільм сповнений хитрощів, несподіваних союзників і ворогів, а кожна сцена інтригує ще більше.

"Анаконда"

В центрі сюжету друзі, які вирушають у глибини Амазонки, аби зняти власну версію культового фільму. Але на шляху їх чекає справжня гігантська змія, а легковажна авантюра перетворюється на боротьбу за життя. Комедія та страх переплітаються, створюючи непередбачувану і водночас захопливу історію.

