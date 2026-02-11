Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Кіно Тільки найкраще — 5 найгучніших фільмів від Netflix 2025 року

Тільки найкраще — 5 найгучніших фільмів від Netflix 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:07
Захопливі історії від Netflix — 5 кращих фільмів 2025 року
Герої фільму "Ілюзія обману 3". Кадр з відео

Сервіс Netflix продовжує дивувати. У 2025 році платформа випустила кілька фільмів, які не просто розважають, а змушують затримати подих і подумати. Від заплутаних детективів до пригод у джунглях — тут кожен знайде щось своє. 

Новини.LIVE зібрали п’ять найцікавіших новинок, які вже встигли привернути увагу глядачів.

Реклама
Читайте також:

5 найбільш захопливих фільмів Netflix 2025 року

"Ножи наголо, прокинься покійнику"

Реклама

Детектив, що починається зі смерті монсеньйора у маленькій парафії штату Нью-Йорк. Підозра падає на молодого священника Джуда, який колись конфліктував із загиблим. Разом із шерифом Джеральдін та приватним детективом Беноа вони розкривають клубок секретів, що ховався серед парафіян. Кожен новий факт перевертає попереднє уявлення про останні події, а глядач не встигає передбачити, хто справжній винуватець.

"Хижак 6"

Реклама

Фільм переносить у майбутнє на віддалену планету, де вигнаний молодий хижак знаходить союзника у незвичайній подорожі. Вони змушені зіштовхнутися з небезпеками та зустріти найсильнішого ворога, який давно їх чекає. 

"Людина, що біжить" 

Реклама

Стрічка розповідає історію батька, який у будь-який спосіб намагається врятувати доньку. Він погоджується на участь у жорстокій грі, де за ним полюють мисливці по всьому світу. Те, що спершу здається шансом на порятунок, швидко перетворюється на випробування, яке загрожує не лише йому, а й усій системі гри.

"Ілюзія обману 3"

Реклама

В продовженні ми знову можемо побачити легендарних "Вершників", що об’єднуються із новим поколінням ілюзіоністів, аби провести неймовірну аферу. Фільм сповнений хитрощів, несподіваних союзників і ворогів, а кожна сцена інтригує ще більше. 

"Анаконда" 

Реклама

В центрі сюжету друзі, які вирушають у глибини Амазонки, аби зняти власну версію культового фільму. Але на шляху їх чекає справжня гігантська змія, а легковажна авантюра перетворюється на боротьбу за життя. Комедія та страх переплітаються, створюючи непередбачувану і водночас захопливу історію.

Раніше ми писали про те, які серіали від Netflix можна легко подивитись за один вечер. Вийде дуже захопливо.

Реклама

Також ми повідомляли, які мультфільми від Netflix вразять усіх своїх сюжетом.

фільм Netflix комедія добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації