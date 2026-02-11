Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

Только лучшее — 5 самых громких фильмов от Netflix 2025 года

Только лучшее — 5 самых громких фильмов от Netflix 2025 года

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:07
Увлекательные истории от Netflix — 5 лучших фильмов 2025 года
Герои фильма "Иллюзия обмана 3". Кадр из видео

Сервис Netflix продолжает удивлять. В 2025 году платформа выпустила несколько фильмов, которые не просто развлекают, а заставляют задержать дыхание и подумать. От запутанных детективов до приключений в джунглях — здесь каждый найдет что-то свое.

Новини.LIVE собрали пять самых интересных новинок, которые уже успели привлечь внимание зрителей.

Читайте также:

5 самых захватывающих фильмов Netflix 2025 года

"Ножи наголо, проснись покойник"

Детектив, который начинается со смерти монсеньора в маленьком приходе штата Нью-Йорк. Подозрение падает на молодого священника Джуда, который когда-то конфликтовал с погибшим. Вместе с шерифом Джеральдин и частным детективом Беноа они раскрывают клубок секретов, который скрывался среди прихожан. Каждый новый факт переворачивает предыдущее представление о произошедших событиях, а зритель не успевает предугадать, кто настоящий виновник.

"Хищник 6"

Фильм переносит в будущее на отдаленную планету, где изгнанный молодой хищник находит союзника в необычном путешествии. Они вынуждены столкнуться с опасностями и встретить сильнейшего врага, который давно их ждет.

"Человек, который бежит"

Лента рассказывает историю отца, который любым способом пытается спасти дочь. Он соглашается на участие в жестокой игре, где за ним охотятся охотники по всему миру. То, что сначала кажется шансом на спасение, быстро превращается в испытание, которое угрожает не только ему, но и всей системе игры.

"Иллюзия обмана 3"

В продолжении мы снова можем увидеть легендарных "Всадников", которые объединяются с новым поколением иллюзионистов, чтобы провести невероятную аферу. Фильм полон хитростей, неожиданных союзников и врагов, а каждая сцена интригует еще больше.

"Анаконда"

В центре сюжета друзья, которые отправляются в глубины Амазонки, чтобы снять собственную версию культового фильма. Но на пути их ждет настоящая гигантская змея, а легкомысленная авантюра превращается в борьбу за жизнь. Комедия и страх переплетаются, создавая непредсказуемую и одновременно захватывающую историю.

Ранее мы писали о том, какие сериалы от Netflix можно легко посмотреть за один вечер. Получится очень увлекательно.

Также мы сообщали, какие мультфильмы от Netflix поразят всех своим сюжетом.

кино Netflix комедия подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
