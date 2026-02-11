Увлекательные истории от Netflix — 5 лучших фильмов 2025 года

Герои фильма "Иллюзия обмана 3". Кадр из видео

Сервис Netflix продолжает удивлять. В 2025 году платформа выпустила несколько фильмов, которые не просто развлекают, а заставляют задержать дыхание и подумать. От запутанных детективов до приключений в джунглях — здесь каждый найдет что-то свое.

Новини.LIVE собрали пять самых интересных новинок, которые уже успели привлечь внимание зрителей.

5 самых захватывающих фильмов Netflix 2025 года

"Ножи наголо, проснись покойник"

Детектив, который начинается со смерти монсеньора в маленьком приходе штата Нью-Йорк. Подозрение падает на молодого священника Джуда, который когда-то конфликтовал с погибшим. Вместе с шерифом Джеральдин и частным детективом Беноа они раскрывают клубок секретов, который скрывался среди прихожан. Каждый новый факт переворачивает предыдущее представление о произошедших событиях, а зритель не успевает предугадать, кто настоящий виновник.

"Хищник 6"

Фильм переносит в будущее на отдаленную планету, где изгнанный молодой хищник находит союзника в необычном путешествии. Они вынуждены столкнуться с опасностями и встретить сильнейшего врага, который давно их ждет.

"Человек, который бежит"

Лента рассказывает историю отца, который любым способом пытается спасти дочь. Он соглашается на участие в жестокой игре, где за ним охотятся охотники по всему миру. То, что сначала кажется шансом на спасение, быстро превращается в испытание, которое угрожает не только ему, но и всей системе игры.

"Иллюзия обмана 3"

В продолжении мы снова можем увидеть легендарных "Всадников", которые объединяются с новым поколением иллюзионистов, чтобы провести невероятную аферу. Фильм полон хитростей, неожиданных союзников и врагов, а каждая сцена интригует еще больше.

"Анаконда"

В центре сюжета друзья, которые отправляются в глубины Амазонки, чтобы снять собственную версию культового фильма. Но на пути их ждет настоящая гигантская змея, а легкомысленная авантюра превращается в борьбу за жизнь. Комедия и страх переплетаются, создавая непредсказуемую и одновременно захватывающую историю.

