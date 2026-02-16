2 сериала от Netflix, которые удивят финалом — стоит посмотреть

Герой сериала "Прошлое не отпустит". Кадр из видео

Предсказуемые концовки способны испортить даже самый лучший сериал. Netflix часто играет с этим, оставляя самое интересное на последние минуты. На этой платформе можно найти немало сериалов, которые заставляют сердце биться быстрее и держат внимание до финальных кадров.

Но Новини.LIVE расскажет в этом материале лишь о двух таких сериалах.

Запутанные сериалы от Netflix с интересной развязкой

"Безумие"

Манси Дэниелс — медиа-эксперт, который случайно становится свидетелем убийства в Поконосе. Его жизнь превращается в череду опасных квестов, потому что теперь он не только подозреваемый, но и мишень для тех, кто хочет скрыть правду. Чтобы спасти себя и доказать невиновность, Манси должен распутать клубок интриг и обмана.

Восемь эпизодов ведут зрителя сквозь его борьбу, показывая страх, решимость и моменты, когда кажется, что правды не найти. Финал оставляет больше вопросов, чем ответов, и при этом не хочется отрываться от экрана.

"Прошлое не отпустит"

В центре сюжета спокойный пригород, семейные будни Миган и ее детей. Но ночь приносит странные находки и письма без подписи. Детектив Майкл раскапывает старое дело в болотистом лесу, где что-то давно похороненное напоминает о себе. Прошлое здесь не исчезает, а каждый шаг становится опасным — маршрут в школу или на работу вдруг ведет к тайне, которую никто не хотел бы раскрывать.

Оба сериала не просто рассказывают истории, а скорее играют со зрителем, подталкивают к вопросам, заставляют сомневаться и ждать следующего шага персонажей. И даже когда кажется, что все понятно, финал переворачивает представление о сюжете и оставляет неожиданное послевкусие.

