Детективний серіал "Допит" — чи можливо розплутати справу довжиною в 30 років

Фрагмент з серіалу "Допит". Кадр з відео

Чи можна дивитися детектив, починаючи з середини, і при цьому не загубитися у сюжеті? Серіал "Допит" (Interrogation, 2020) доводить, що так. Усього десять серій, і кожна тримає в напрузі від першої до останньої хвилини.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет цього серіалу.

Чому варто подивитись серіал "Допит"

Події розгортаються у березні 1983 року. Вбито Марію Фішер. Під підозру потрапляє її власний син, 17-річний Ерік. Багато хто не вірить у його провину, він сам стверджує, що нічого не робив. Але суд вирішив інакше і в результаті його очікує довічне ув’язнення. У той момент для Еріка світ обірвався: він не зрозумів, як це сталося, хто підставив його, і чи вдасться колись довести правду.

Єдина людина, яка сумнівається у вироку — детектив Джек Рассел. Він принциповий і наполегливий, звик доводити справу до кінця. Для нього очевидно, що невинна людина не повинна сидіти за ґратами. Ерік перебуває на лікуванні від наркотичної залежності — а отже, у періоди вживання він не контролює себе. Та для Рассела це не є виправданням.

Він починає власне розслідування, але до правди не так просто добратися. Свідків майже немає, алібі довести складно, а вирок суду здається непохитним. Кожен крок детектива — це крихітна надія для Еріка, що справедливість можлива.

"Допит" не лише розповідає про злочин. Він показує, як далеко готові зайти люди у пошуку істини і як складно іноді довести власну невинність, коли весь світ налаштований проти тебе.

