Новый фильм с Райаном Гослингом — фантастическая история

Райан Гослинг в новом фильме. Кадр из видео

Канадский актер Райан Гослинг возвращается на большие экраны. Он появится в научно-фантастическом фильме "Проект "Аве Мария"", премьера которого должна состояться 20 марта 2026 года.

О чем будет новый фильм с Райаном Гослингом

О чем будет новый фильм с Райаном Гослингом

Гослинг сыграл астронавта Райланда Грейса, который просыпается на космическом корабле без всяких воспоминаний. Он не помнит ни своей миссии, ни команды, с которой летел. Единственное, что понятно — от его решений зависит выживание человечества. Чтобы выполнить задание, Грейсу придется полагаться на собственные знания, смекалку и нестандартное мышление. И хотя поначалу кажется, что он один, на пути появляются неожиданные союзники.

Партнером Гослинга стала немецкая актриса Сандра Гюллер, известная по фильмам "Анатомия падения" и "Тони Эрдман". Вместе они создают дуэт, где напряжение и эмоции держат зрителя от начала до конца. Сценарий адаптирован из одноименного романа 2021 года Энди Вейра, автора "Марсианина". Как и его предыдущие работы, история сочетает науку с человечностью, делая космос не просто фоном, а активным участником событий.

Первый трейлер уже показал, что фильм сочетает острый сюжет, интересные научные идеи и моменты, которые заставляют затаить дыхание.

"Проект "Аве Мария"" обещает стать не только зрелищем, но и историей о выдержке, изобретательности и поиске смысла даже там, где кажется, что всего лишь космос вокруг.

