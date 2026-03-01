Новинка для фанатов пугающих фильмов — премьера, которую стоит ждать

Вы этого ждали — новый фильм ужасов по мотивам игры
Еще со времен первой игры про Слендермена стало понятно, что не нужны миллионны, чтобы сотворить что-то стоящее внимание. Нужна лишь хорошая идея. Фильм "The Mortuary Assistant" на первый взгляд кажется именно таким случаем.
Новини.LIVE расскажет о новой киноадаптации культовой игры.
Какой фильм ужасов выйдет весной 2026 года
В основе будущей экранизации "The Mortuary Assistant" — история Ребекки Оуэнс. Она выпускница факультета ритуальной медицины и устраивается на ночную смену в похоронное бюро "Ривер Филдс". Работа кажется обычной. Но очень быстро даже тишина в коридоре начинает на нее будто давить.
Ребекка сталкивается с тем, что не укладывается в рамки логики. В морге происходит что-то странное. Появляются признаки сверхъестественного. Привычные процедуры превращаются в борьбу за собственную жизнь. Ночная смена больше не выглядит просто работой — она становится испытанием.
Авторы фильма обещают сохранить напряженную атмосферу оригинала и психологическую глубину истории. В то же время планируют расширить вселенную, добавив новые детали к событиям в похоронном бюро. То есть это не буквальное копирование игры, а отдельная интерпретация.
