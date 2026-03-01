Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вы этого ждали — новый фильм ужасов по мотивам игры

Вы этого ждали — новый фильм ужасов по мотивам игры

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 13:42
Новинка для фанатов пугающих фильмов — премьера, которую стоит ждать
Сцена из фильма "The Mortuary Assistant". Кадр из видео

Еще со времен первой игры про Слендермена стало понятно, что не нужны миллионны, чтобы сотворить что-то стоящее внимание. Нужна лишь хорошая идея. Фильм "The Mortuary Assistant" на первый взгляд кажется именно таким случаем.

Новини.LIVE расскажет о новой киноадаптации культовой игры.

Реклама
Читайте также:

Какой фильм ужасов выйдет весной 2026 года

В основе будущей экранизации "The Mortuary Assistant" — история Ребекки Оуэнс. Она выпускница факультета ритуальной медицины и устраивается на ночную смену в похоронное бюро "Ривер Филдс". Работа кажется обычной. Но очень быстро даже тишина в коридоре начинает на нее будто давить.

Ребекка сталкивается с тем, что не укладывается в рамки логики. В морге происходит что-то странное. Появляются признаки сверхъестественного. Привычные процедуры превращаются в борьбу за собственную жизнь. Ночная смена больше не выглядит просто работой — она становится испытанием.

Авторы фильма обещают сохранить напряженную атмосферу оригинала и психологическую глубину истории. В то же время планируют расширить вселенную, добавив новые детали к событиям в похоронном бюро. То есть это не буквальное копирование игры, а отдельная интерпретация.

Ранее мы писали о том, какой известный сериал ужасов был снят по мотивам комиксов. Очень долго был в эфире.

Также мы сообщали, что планируется еще одна экранизация хоррора от Стивена Кинга. Будет шанс увидеть уже знакомую историю в другой интерпретации.

кино фильм фильмы ужасов 2026 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации