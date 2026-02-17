Новая экранизация Стивена Кинга — "Мгла" получит новую жизнь

Напуганная девушка. Фото: freepik

Голливудский режиссер Майк Флэнаган взялся за новую экранизацию Стивена Кинга — на этот раз это будет повесть "Мгла". Фильм расскажет о маленьком городке в штате Мэн, который охватывает густой туман, а из него выходят ужасные существа. Группа выживших вынуждена прятаться в продуктовом магазине, пытаясь пережить ночь.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Deadline.

Что ожидать от новой экранизации "Мгла" Стивена Кинга

Флэнаган уже не впервые работает с произведениями Кинга. Среди его предыдущих работ — адаптации "Игра Джеральда", "Доктор Сон" и "Жизнь Чака". Он известен тем, что умеет создавать атмосферу, где страх и психологическое напряжение переплетаются с человеческими историями, а не просто пугают дешевыми эффектами.

Оригинальная "Мгла" уже имела несколько экранизаций. В 2007 году Фрэнк Дарабонт снял культовую версию, которая осталась в памяти поклонников Кинга. Позже, в 2017 году, вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона. Теперь Флэнаган хочет показать историю по-новому, через призму современного кинематографа. При этом он сохранит темную атмосферу и неожиданные сюжетные повороты, которые делают произведения Кинга особенными.

Пока точной даты начала съемок или состава актеров нет. Известно лишь, что режиссер начнет работу после завершения нового проекта во франшизе "Изгоняющий дьявола". Поклонники уже ждут, как Флэнаган переснимет знакомую историю, воссоздавая и напряжение, и страх, которые делают "Мгла" одной из самых известных повестей Кинга.

