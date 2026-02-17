Нова екранізація Стівена Кінга — "Імла" отримає нове життя

Налякана дівчина. Фото: freepik

Голлівудський режисер Майк Фленаган взявся за нову екранізацію Стівена Кінга — цього разу це буде повість "Імла". Фільм розповість про маленьке містечко в штаті Мен, яке охоплює густий туман, а з нього виходять жахливі істоти. Група виживших змушена ховатися в продуктовому магазині, намагаючись пережити ніч.

Що очікувати від нової екранізації "Імли" Стівена Кінга

Фленаган вже не вперше працює з творами Кінга. Серед його попередніх робіт — адаптації "Гра Джеральда", "Доктор Сон" та "Життя Чака". Він відомий тим, що вміє створювати атмосферу, де страх і психологічна напруга переплітаються з людськими історіями, а не просто лякають дешевими ефектами.

Оригінальна "Імла" вже мала кілька екранізацій. У 2007 році Френк Дарабонт зняв культову версію, яка залишилася у пам’яті шанувальників Кінга. Пізніше, у 2017 році, вийшов серіал, який не здобув великого успіху і був закритий після першого сезону. Тепер Фленаган хоче показати цю історію по-новому, через призму сучасного кінематографа. При цьому він збереже темну атмосферу та несподівані сюжетні повороти, які роблять твори Кінга особливими.

Поки що точної дати початку зйомок чи складу акторів немає. Відомо лише, що режисер почне роботу після завершення нового проєкту у франшизі "Виганяючий диявола". Шанувальники вже чекають, як Фленаган покаже знайому історію, відтворюючи і напруження, і страх, які роблять "Імлу" однією з найвідоміших повістей Кінга.

