Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Легендарна "Імла" повертається — новий хоррор від Стівена Кінга

Легендарна "Імла" повертається — новий хоррор від Стівена Кінга

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 06:36
Нова екранізація Стівена Кінга — "Імла" отримає нове життя
Налякана дівчина. Фото: freepik

Голлівудський режисер Майк Фленаган взявся за нову екранізацію Стівена Кінга — цього разу це буде повість "Імла". Фільм розповість про маленьке містечко в штаті Мен, яке охоплює густий туман, а з нього виходять жахливі істоти. Група виживших змушена ховатися в продуктовому магазині, намагаючись пережити ніч.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Deadline.

Реклама
Читайте також:

Що очікувати від нової екранізації "Імли" Стівена Кінга

Фленаган вже не вперше працює з творами Кінга. Серед його попередніх робіт — адаптації "Гра Джеральда", "Доктор Сон" та "Життя Чака". Він відомий тим, що вміє створювати атмосферу, де страх і психологічна напруга переплітаються з людськими історіями, а не просто лякають дешевими ефектами.

Оригінальна "Імла" вже мала кілька екранізацій. У 2007 році Френк Дарабонт зняв культову версію, яка залишилася у пам’яті шанувальників Кінга. Пізніше, у 2017 році, вийшов серіал, який не здобув великого успіху і був закритий після першого сезону. Тепер Фленаган хоче показати цю історію по-новому, через призму сучасного кінематографа. При цьому він збереже темну атмосферу та несподівані сюжетні повороти, які роблять твори Кінга особливими.

Поки що точної дати початку зйомок чи складу акторів немає. Відомо лише, що режисер почне роботу після завершення нового проєкту у франшизі "Виганяючий диявола". Шанувальники вже чекають, як Фленаган покаже знайому історію, відтворюючи і напруження, і страх, які роблять "Імлу" однією з найвідоміших повістей Кінга.

Раніше ми писали про те, які детективні серіали подивитись в лютому. 5 кращих історій.

Також ми повідомляли, які серіали-хорори налякають кожного поціновувача подібного жанру.

фільм фільм Стівен Кінг фільми жахів екранізація
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації