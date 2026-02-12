Відео
Головна Кіно До мурашок — 4 серіали-хорори, які налякають будь-кого

До мурашок — 4 серіали-хорори, які налякають будь-кого

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 19:11
4 найстрашніші серіали-хоррори — підбірка, що налякає будь-кого
Герої серіалу "Чорне літо". Кадр з відео

Якщо хочете пережити справжні емоції, ці серіали не залишать байдужим. Вони не просто налякають, а змусять затримати подих, відчуваючи кожен шепіт, крок і тінь за спиною.

Новини.LIVE розповість більше про ці стрічки.

Читайте також:

4 захопливі хорори, що варто подивитись

"Архів-81"

Ден Тернер намагається забути минуле і поринає у роботу: він відновлює старі відеозаписи 1994 року. Серед плівок він знаходить матеріали документаліста про таємничий культ, і події на екрані починають перетікати у його власне життя. Ден відчуває дивні присутності, чує голоси, що наче звертаються до нього, і опиняється на межі між бажанням врятувати невинних і ризиком стати черговою жертвою. Серіал майстерно грає з відчуттям реальності і страхом перед невідомим.

"Привид будинку на пагорбі"

Старий будинок, що десятиліттями стоїть порожнім, приймає нових мешканців — людей із безсонням. Доктор Марроу організовує експеримент: кілька днів і ночей вони мають жити серед темряви та дивних явищ. Кожна кімната, кожен звук пробуджує давно забуті страхи, і межа між реальністю та кошмаром поступово стирається. Це історія про те, як минуле здатне переслідувати і змушувати стикатися з власними демонами.

"Ненсі Дрю"

Після раптової смерті матері життя Ненсі змінюється, і вона залишається в рідному містечку. Коли в кафе знаходять тіло молодої жінки, Ненсі та кілька її друзів стають підозрюваними. Дівчина береться за розслідування і виявляє зв’язок із давнім нерозкритим убивством. Серіал поєднує класичну детективну інтригу з напругою й непередбачуваними поворотами, змушуючи слідкувати за кожним кроком героїні.

"Чорне літо"

Початок зомбі-апокаліпсису. Роуз шукає дочку і разом із іншими вижившими намагається дістатися до безпечного місця. Швидкі зомбі та небезпечні люди перетворюють шлях на боротьбу за життя. Тут варто остерігатися не лише монстрів, але й людей. Серіал показує, як далеко готова зайти людина заради рідних і на що здатне людське тіло та дух у хаосі.

Раніше ми писали про те, який іспанський хорор 2025 року здивував любителів цього жанру.

Також ми повідомляли про фільм жахів, фінал якого важко передбачити.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
