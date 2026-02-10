Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Головний іспанський хоррор 2025 року — чому це варто побачити

Головний іспанський хоррор 2025 року — чому це варто побачити

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 10:06
Кращий фільм жахів 2025 року — іспанська новинка
Головна героїня фільму Не переслідуй мене". Кадр з відео

Цей мексиканський хорор несподівано став однією з найгучніших жанрових історій 2025 року. "Не переслідуй мене" робить акцент на страхах сучасної людини — самотності, потребі в увазі та небезпечній спокусі швидкої слави. 

Новини.LIVE розповість про цю стрічку більше.

Реклама
Читайте також:

Чим цікавий новий хорор "Не переслідуй мене" 

Головна героїня Карла — не вигаданий монстр і не класична "жертва з хорорів". Вона цілком впізнавана молода жінка, яка застрягла між великими мріями й відчуттям, що життя проходить повз. Її друзі здаються успішнішими, можливості — обмеженими, а віра в себе тане швидше, ніж бажання почати все з нуля. Саме з цієї точки вона й вирішує втекти — у нове місто, покинуту квартиру та образ майбутньої інфлюенсерки.

Ідея здається майже безневинною: створити в соцмережах легенду про "прокляте житло", зіграти на інтересі підписників, зібрати перші перегляди. Але фільм швидко дає зрозуміти, що проблема не в темних силах, а в тому, як легко людина погоджується на обман — спершу чужий, а потім і власний. Те, що починалося як спектакль, поступово виходить з-під контролю.

Найсильніше в "Не переслідуй мене" — це те, що з часом і глядач, а не тільки Карла, перестає розуміти, де ще гра для камери, а де вже справжній жах. Саме тому фільм тримає напругу не скримерами, а тривожним очікуванням.

Раніше ми писали про те, які фільми про викрадення дівчат вас точно вразять своєю історію, адже вони усі зняті на реальних подіях.

Також ми повідомляли, який інтригуючий мінісеріал можна подивитись за один вечір.

фільм фільм фільми жахів трилери
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації