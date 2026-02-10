Кращий фільм жахів 2025 року — іспанська новинка

Головна героїня фільму Не переслідуй мене". Кадр з відео

Цей мексиканський хорор несподівано став однією з найгучніших жанрових історій 2025 року. "Не переслідуй мене" робить акцент на страхах сучасної людини — самотності, потребі в увазі та небезпечній спокусі швидкої слави.

Новини.LIVE розповість про цю стрічку більше.

Чим цікавий новий хорор "Не переслідуй мене"

Головна героїня Карла — не вигаданий монстр і не класична "жертва з хорорів". Вона цілком впізнавана молода жінка, яка застрягла між великими мріями й відчуттям, що життя проходить повз. Її друзі здаються успішнішими, можливості — обмеженими, а віра в себе тане швидше, ніж бажання почати все з нуля. Саме з цієї точки вона й вирішує втекти — у нове місто, покинуту квартиру та образ майбутньої інфлюенсерки.

Ідея здається майже безневинною: створити в соцмережах легенду про "прокляте житло", зіграти на інтересі підписників, зібрати перші перегляди. Але фільм швидко дає зрозуміти, що проблема не в темних силах, а в тому, як легко людина погоджується на обман — спершу чужий, а потім і власний. Те, що починалося як спектакль, поступово виходить з-під контролю.

Найсильніше в "Не переслідуй мене" — це те, що з часом і глядач, а не тільки Карла, перестає розуміти, де ще гра для камери, а де вже справжній жах. Саме тому фільм тримає напругу не скримерами, а тривожним очікуванням.

