Лучший фильм ужасов 2025 года — испанская новинка

Этот мексиканский хоррор неожиданно стал одной из самых громких жанровых историй 2025 года. "Не преследуй меня" делает акцент на страхах современного человека — одиночестве, потребности во внимании и опасном соблазне быстрой славы.
Чем интересен новый хоррор "Не преследуй меня"
Главная героиня Карла — не вымышленный монстр и не классическая "жертва из хорроров". Она вполне узнаваемая молодая женщина, которая застряла между большими мечтами и ощущением, что жизнь проходит мимо. Ее друзья кажутся более успешными, возможности — ограниченными, а вера в себя тает быстрее, чем желание начать все с нуля. Именно из этой точки она и решает сбежать — в новый город, заброшенную квартиру и образ будущей инфлюенсерки.
Идея кажется почти невинной: создать в соцсетях легенду о "проклятом жилье", сыграть на интересе подписчиков, собрать первые просмотры. Но фильм быстро дает понять, что проблема не в темных силах, а в том, как легко человек соглашается на обман — сначала чужой, а потом и собственный. То, что начиналось как спектакль, постепенно выходит из-под контроля.
Самое сильное в "Не преследуй меня" — это то, что со временем и зритель, а не только Карла, перестает понимать, где еще игра для камеры, а где уже настоящий ужас. Именно поэтому фильм держит напряжение не скримерами, а тревожным ожиданием.
