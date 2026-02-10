Лучший фильм ужасов 2025 года — испанская новинка

Главная героиня фильма "Не преследуй меня". Кадр из видео

Этот мексиканский хоррор неожиданно стал одной из самых громких жанровых историй 2025 года. "Не преследуй меня" делает акцент на страхах современного человека — одиночестве, потребности во внимании и опасном соблазне быстрой славы.

Чем интересен новый хоррор "Не преследуй меня"

Главная героиня Карла — не вымышленный монстр и не классическая "жертва из хорроров". Она вполне узнаваемая молодая женщина, которая застряла между большими мечтами и ощущением, что жизнь проходит мимо. Ее друзья кажутся более успешными, возможности — ограниченными, а вера в себя тает быстрее, чем желание начать все с нуля. Именно из этой точки она и решает сбежать — в новый город, заброшенную квартиру и образ будущей инфлюенсерки.

Идея кажется почти невинной: создать в соцсетях легенду о "проклятом жилье", сыграть на интересе подписчиков, собрать первые просмотры. Но фильм быстро дает понять, что проблема не в темных силах, а в том, как легко человек соглашается на обман — сначала чужой, а потом и собственный. То, что начиналось как спектакль, постепенно выходит из-под контроля.

Самое сильное в "Не преследуй меня" — это то, что со временем и зритель, а не только Карла, перестает понимать, где еще игра для камеры, а где уже настоящий ужас. Именно поэтому фильм держит напряжение не скримерами, а тревожным ожиданием.

