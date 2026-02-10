Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Главный испанский хоррор 2025 года — почему это стоит увидеть

Главный испанский хоррор 2025 года — почему это стоит увидеть

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 10:06
Лучший фильм ужасов 2025 года — испанская новинка
Главная героиня фильма "Не преследуй меня". Кадр из видео

Этот мексиканский хоррор неожиданно стал одной из самых громких жанровых историй 2025 года. "Не преследуй меня" делает акцент на страхах современного человека — одиночестве, потребности во внимании и опасном соблазне быстрой славы.

Новини.LIVE расскажет об этой ленте больше.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен новый хоррор "Не преследуй меня"

Главная героиня Карла — не вымышленный монстр и не классическая "жертва из хорроров". Она вполне узнаваемая молодая женщина, которая застряла между большими мечтами и ощущением, что жизнь проходит мимо. Ее друзья кажутся более успешными, возможности — ограниченными, а вера в себя тает быстрее, чем желание начать все с нуля. Именно из этой точки она и решает сбежать — в новый город, заброшенную квартиру и образ будущей инфлюенсерки.

Идея кажется почти невинной: создать в соцсетях легенду о "проклятом жилье", сыграть на интересе подписчиков, собрать первые просмотры. Но фильм быстро дает понять, что проблема не в темных силах, а в том, как легко человек соглашается на обман — сначала чужой, а потом и собственный. То, что начиналось как спектакль, постепенно выходит из-под контроля.

Самое сильное в "Не преследуй меня" — это то, что со временем и зритель, а не только Карла, перестает понимать, где еще игра для камеры, а где уже настоящий ужас. Именно поэтому фильм держит напряжение не скримерами, а тревожным ожиданием.

Ранее мы писали о том, какие фильмы о похищении девушек вас точно поразят своей историю, ведь они все сняты на реальных событиях.

Также мы сообщали, какой интригующий мини-сериал можно посмотреть за один вечер.

кино фильм фильмы ужасов триллеры
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации