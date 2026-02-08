Видео
Україна
Видео

Главная Кино Это произошло на самом деле — 3 фильма о похищении девушек

Это произошло на самом деле — 3 фильма о похищении девушек

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:17
Фильмы о похищении девушек на основе реальных историй — подборка
Героини фильма "Невозможно поверить". Кадр из видео

Эти фильмы смотреть тяжело, но отвести взгляд невозможно. Реальные истории похищений, в которых главное не страх, а внутренняя сила выживших и не сломавшихся девушек.

Новини.LIVE расскажет о трех таких историях.

Читайте также:

Эти три истории произошли на самом деле, и от этого они еще более жуткие. Здесь нет красивой картинки или удобных финалов.

3 реальные истории о похищениях в кино

"Сбежавшая девушка: история Кары Робинсон"

Фильм расскажет о 15-летней девушке, которая провела 18 часов в квартире маньяка. История показывает, как в замкнутом пространстве рождается отчаяние, а вместе с ним холодная решимость. Кара не планирует жизнь наперед, не думает о завтрашнем дне. Ее цель одна — выжить здесь и сейчас. И именно эта сосредоточенность становится ее шансом.

"Невозможно поверить"

Болезненная история не только о преступлении, но и о недоверии. После нападения старшеклассница Мари сталкивается со вторым ударом — сомнениями полиции и давлением системы. Ее заставляют молчать, убеждают, что она выдумала пережитое. Фильм оставляет горькое ощущение — сколько голосов так и не были услышаны.

"Поверьте мне: похищение Лизы Маквей"

В центре сюжета история девушки, которой не поверили даже близкие. Случайное похищение и странное освобождение. Лиза выживает, но вынуждена доказывать, что ее боль реальна. Лишь один следователь воспринимает ее слова всерьез, и именно это сдвигает дело с мертвой точки.

Ранее мы писали о том, какие детективные фильмы и сериалы удивят самого требовательного киномана.

Также мы сообщали, какой фильм ужасов настолько впечатлит, что будет трудно предугадать финал.

кино похищение триллеры фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
